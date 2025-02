Vietnam - Thaïlande : deux chefs de la diplomatie visitent la citadelle impériale de Thang Long

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son et le ministre thaïlandais des Affaires étrangères Maris Sangiampongsa ont visité lundi 24 février la citadelle impériale de Thang Long, un site du patrimoine culturel mondial à Hanoï, dans le cadre de la visite officielle de ce dernier au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Accompagnés de leurs épouses, les deux responsables ont exploré l’histoire millénaire du Vietnam à travers les objets conservés sur le site de la citadelle impériale, édifiée au XIe siècle par la dynastie Viêt des Ly, et reconnu par l’UNESCO, qui souligne l’importance historique de la capitale.

Le site de la citadelle impériale de Thang Long est associé à d’importants processus mondiaux de formation d’États modernes et à la lutte pour l’indépendance nationale, droit universellement reconnu depuis de nombreux siècles. Elle est caractérisée par la longévité et la continuité de l’exercice du pouvoir, pendant près de treize siècles, dont témoignent les différents niveaux archéologiques et les monuments.

Avant de conclure la visite, ils ont pris un café ensemble et ont discuté des relations et de la coopération potentielle entre les deux pays dans les domaines de la culture et de l’éducation. Ils ont convenu que le renforcement des échanges culturels rapprocherait le Vietnam et la Thaïlande.

Plus tôt dans la journée, Vu Thi Bich Ngoc, épouse du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son et Korkan Sangiampongsa, épouse du ministre des Affaires étrangères thaïlandais Maris Sangiampongsa, ont visité le Musée des beaux-arts du Vietnam à Hanoï.

VNA/CVN