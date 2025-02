Le chef du Parti souligne la nécessité d’engager tous dans le développement socio-économique

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné lundi 24 février la nécessité de politiques et de mécanismes pour encourager toutes les personnes et tous les secteurs économiques à participer au développement socio-économique.

S’exprimant lors d’une séance de travail avec la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti sur l’objectif de croissance d’au moins 8% fixé pour 2025 pour jeter des bases solides pour des taux à deux chiffres dans les années suivantes, il a apprécié la contribution des idées franches, perspicaces et précieuses des économistes et des représentants des ministères et des secteurs, qui ont aidé le Parti et le gouvernement à prendre des décisions stratégiques pour atteindre l’objectif de développement durable.

Le chef du Parti a suggéré plusieurs domaines spécifiques sur lesquels la commission, les ministères, les secteurs et les économistes concernés devraient continuer à se pencher, soulignant que la priorité devrait être accordée à la promotion du développement économique du côté de l’offre et de la demande, à l’accélération de la suppression des barrières et des goulets d’étranglement qui entravent la croissance économique et à l’attention portée au secteur privé.

Pour promouvoir les réformes liées à l’offre, le secrétaire général Tô Lâm a souligné la nécessité de poursuivre les réformes institutionnelles et d’améliorer l’environnement des affaires, en réduisant la durée de traitement des procédures administratives d’au moins 30%, en réduisant les coûts des entreprises d’au moins 30% et en éliminant au moins 30% des conditions commerciales inutiles. L’objectif est que le Vietnam se classe parmi les trois premiers de l’ASEAN en termes d’environnement d’investissement dans deux à trois prochaines années.

Il a suggéré l’application audacieuse de cadres juridiques spécialisés, car le système juridique du pays est toujours en retard sur le développement rapide de l’économie numérique, de l’innovation et de l’intégration internationale, en particulier dans des domaines tels que la technologie financière (fintech), l’intelligence artificielle (IA), l’économie des plateformes, le commerce électronique et les zones économiques spéciales.

Le secrétaire général Tô Lâm a appelé à la mise en place de cadres juridiques pour le pilotage contrôlé des secteurs technologiques émergents et d’autres pour les zones économiques et technologiques spéciales, de mécanismes spéciaux d’incitation fiscale et de mécanismes uniques pour résoudre les litiges commerciaux au sein de ces zones.

Il faut redoubler d’efforts pour achever le développement d’un système d’infrastructures urbaines de haute qualité et synchronisé, établir un système national de cartographie numérique pour la planification et la tarification foncière et créer un "Fonds national du logement" pour développer des logements abordables dans les grandes villes, a-t-il souligné.

Il est également important de mettre en œuvre des politiques financières ouvertes pour les modèles de centres financiers internationaux ; de créer un modèle de "port hors taxes" pour transformer le Vietnam en un pôle logistique majeur ; d’introduire un "guichet unique national d’investissement" pour faciliter l’entrée rapide des investisseurs étrangers au Vietnam; de promouvoir le développement de la science, de la technologie et de l’innovation; et de lutter contre la pollution de l’air à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville, a-t-il indiqué.

Le chef du Parti a souligné la nécessité de mener des politiques d’attraction des talents et des incitations spéciales pour les fonctionnaires et les fonctionnaires ayant des performances exceptionnelles, de continuer à améliorer l’appareil organisationnel de l’État, y compris les mécanismes de décentralisation et de délégation d’autorité, et de se concentrer sur la résolution des défis d’une population vieillissante.

En promouvant la croissance économique du côté de la demande, le secrétaire général du Parti a souligné l’importance d’augmenter les investissements, notamment en augmentant les investissements publics dans le système d’infrastructures stratégiques et fondamentales du pays, et en promouvant les investissements privés en créant un environnement d’investissement favorable, transparent, sûr et à faible coût, avec un accès facile au capital de crédit.

Il est également essentiel de promouvoir la consommation intérieure, car elle peut générer une croissance durable du PIB et augmenter les exportations nettes, a déclaré M. Lâm, suggérant de développer l’économie agricole au lieu de la production purement agricole, d’industrialiser l’agriculture, d’ajuster les politiques d’utilisation des terres pour faciliter l’accumulation des terres et d’encourager la mise en œuvre pilote de nouvelles formes de coopération dans l’agriculture.

En ce qui concerne certaines mesures spécifiques visant à promouvoir la croissance du côté de la demande, le chef du Parti a souligné qu’il est nécessaire de mettre en œuvre une politique budgétaire expansionniste, une politique monétaire flexible et un assouplissement monétaire prudent.

Pour la gestion des monnaies numériques, il a souligné qu’il ne doit y avoir aucun retard, aucune opportunité manquée et aucune création de lacunes ou d’isolement par rapport aux nouvelles formes de financement et aux méthodes de transaction modernes.

