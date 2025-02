Le président Luong Cuong reçoit des diplomates des pays de l'ASEAN et du Timor-Leste

Le président vietnamien Luong Cuong a reçu mercredi 19 février à Hanoï les ambassadeurs et chargés d'affaires des pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et du Timor-Leste à Hanoï, au cours de laquelle il a souligné que le Vietnam considérait l'ASEAN comme une priorité stratégique de sa politique étrangère et les pays de l'Asie du Sud-Est comme des voisins proches.

Photo : VNA/CVN

Au nom des ambassadeurs et des chargés d'affaires des pays de l'ASEAN au Vietnam, l'ambassadeur de Malaisie, Dato' Tan Yang Thai, a transmis les salutations des hauts dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est au président Luong Cuong, exprimant son espoir que le Vietnam continuera d'être un modèle de développement réussi dans la région.

Le président Luong Cuong a affirmé le soutien du Vietnam à la Malaisie pour assumer avec succès sa présidence de l'ASEAN en 2025, et a souhaité que la Malaisie continue de récolter des succès en menant l'ASEAN vers des réalisations significatives, en construisant une communauté durable et inclusive.

Solidarité et confiance politique

Le président de l'État a souligné qu'au milieu des conflits et des tensions en cours dans de nombreuses régions du monde, les États membres de l'ASEAN doivent travailler ensemble pour maintenir un environnement pacifique pour le développement. Il a appelé à une plus grande solidarité et à une confiance politique renforcée dans chaque pays et entre les pays de la région.

Le dirigeant vietnamien a exhorté les pays membres de l'ASEAN à traduire les engagements et les accords en résultats tangibles, à renforcer la coordination pour relever les défis traditionnels et non traditionnels et à maintenir les réalisations, afin de favoriser le développement robuste du bloc dans les temps à venir, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la prospérité mondiales.

Il a également salué la participation progressive du Timor-Leste aux activités de l'ASEAN, affirmant que le Vietnam soutient et coopère toujours avec les autres États membres de l'ASEAN pour aider le Timor-Leste à remplir les critères nécessaires pour rejoindre officiellement le bloc.

Pour contribuer aux efforts collectifs de l'ASEAN pour façonner l'avenir de la région, le Vietnam se prépare à accueillir le Forum de l'avenir de l'ASEAN 2025, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam apprécie hautement la participation des hauts dirigeants des États membres de l'ASEAN et du Timor-Leste.

Luong Cuong a espéré que les diplomates de l'ASEAN continueraient à servir de ponts importants, contribuant au renforcement de l'amitié et de la coopération entre le Vietnam et les autres pays d'Asie du Sud-Est, en vue de construire une communauté ASEAN unie et forte - un noyau de la paix et de la stabilité en Asie du Sud-Est et dans les régions plus larges de l'Asie-Pacifique et de l'Indo-Pacifique.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur malaisien Tan Yang Thai a souligné que les pays de l'ASEAN appréciaient hautement le rôle et les contributions du Vietnam au renforcement de la solidarité, de l'unité et de la résilience au sein du bloc, ainsi qu'à l'élaboration de la vision post-2025 de la communauté ASEAN.

L'engagement du Vietnam en faveur de l'intégration régionale, du multilatéralisme et du développement durable continue d'inspirer et de renforcer l'amitié et la coopération au sein et au-delà de l'ASEAN, a-t-il noté, ajoutant que la croissance dynamique du Vietnam et sa participation proactive aux questions mondiales témoignent de l'esprit de coopération et des aspirations partagées pour façonner l'avenir de l'ASEAN.

Le diplomate a souligné la détermination de la Malaisie en tant que président de l'ASEAN à continuer de renforcer les piliers politiques, sécuritaires et socio-économiques du bloc, à favoriser de nouveaux cadres de coopération et à tirer parti des moteurs de croissance émergents.

En accord avec les propositions du président Luong Cuong, les ambassadeurs et chargés d'affaires se sont engagés à respecter leurs engagements, contribuant ainsi au renforcement de l’amitié et de la coopération avec le Vietnam.

VNA/CVN