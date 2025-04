Au fil de l’histoire de la Patrie réunifiée, 50 ans de gloire

Alors que le Vietnam célèbre avec fierté les 50 ans de sa glorieuse réunification en 1975, le Musée national d’histoire a inauguré une exposition spéciale intitulée " Non sông liền một dải" (La Patrie réunifiée). Cet événement rend un vibrant hommage à la résilience et à l’unité du peuple vietnamien, tout en rappelant avec force le cheminement incessant de la nation vers la paix, le développement et la prospérité.

L’exposition commémore l’événement marquant qui a mis fin à des décennies de division et de conflit, unifiant le pays du Nord au Sud. Elle présente près de 150 documents et objets historiques répartis en trois sections thématiques : "Aspiration à la réunification", "Le Vietnam est un - Le peuple vietnamien est un" et "Une patrie réunifiée".

Histoires gravées dans le temps

Au cœur de l’exposition se trouvent les récits personnels qui incarnent la mémoire collective de la nation. L’un d’eux est celui de l’artilleur vétéran Ngô Sỹ Nguyên, qui était à bord du char T59 N°390, le véhicule qui a défoncé les portes du Palais de l’Indépendance à Saigon, le 30 avril 1975.

"Je n’oublierai jamais ce moment", se souvient Nguyên avec émotion. "Notre char a franchi les portes du palais. Le drapeau du Front de libération nationale flottait haut dans le ciel. C’est à ce moment-là que la guerre a pris fin et que notre pays est devenu véritablement uni."

Le vétéran a décrit la scène qui a suivi - une foule en liesse, des rues décorées de drapeaux et de fleurs, un océan de joie - comme l’une des expériences les plus sacrées et inoubliables de sa vie.

"Ce fut un moment de fierté et d’honneur", a-t-il déclaré. "Être témoin de ce tournant historique, y avoir participé, est quelque chose que je porte en moi pour toujours."

"L’exposition aide le public, en particulier les jeunes générations, à comprendre le profond désir de paix, la ferme volonté de réunifier le pays et le lien indissociable entre le Nord et le Sud tout au long de l’histoire du Vietnam. Il s’agit de se souvenir, d’honorer et de perpétuer cet héritage", a déclaré le directeur du Musée national d’histoire du Vietnam, Nguyên Van Doàn.

Du pont Hiên Luong enjambant la rivière Bên Hai, qui servait autrefois de ligne de démarcation entre le Nord et le Sud, aux photos de citoyens du Nord accueillant des cadres du Sud à Sâm Son (1955) et aux manifestations de masse pour la réunification à Saigon-Gia Dinh (1956), l’exposition tisse un voyage visuel et émotionnel à travers le chemin du Vietnam vers l’unité.

Sont également exposés des objets symboliques tels que des formulaires de candidature, des serments écrits avec du sang, des tracts de propagande, des haut-parleurs, des casques coloniaux et le drapeau du Front de libération nationale du Sud-Vietnam, autant de témoignages des sacrifices et de la détermination des générations qui se sont battues pour un Vietnam uni.

Esprit national, soutien mondial

La section intitulée "Le Vietnam est un - Le peuple vietnamien est un" rend hommage au leadership visionnaire du Président Hô Chi Minh et du Parti communiste du Vietnam, qui ont guidé la nation à travers la guerre et les épreuves. Elle met également en valeur la force de l’arrière nord soutenant le front sud et la vague de solidarité internationale qui a amplifié la cause du Vietnam sur la scène internationale.

La dernière section, "Une Patrie réunifiée", recrée l’atmosphère victorieuse du printemps 1975, une époque où les Vietnamiens des deux régions se sont réunis, où les familles se sont embrassées et où le pays a ouvert un nouveau chapitre de paix, de guérison et de construction nationale.

Héritage et responsabilité

Au-delà d’un simple hommage à l’histoire, l’exposition est un appel à se tourner vers l’avenir. Elle rappelle que la liberté et l’unité durement gagnées par les générations précédentes impliquent des responsabilités pour le présent et l’avenir.

"La fierté nationale doit se traduire par des actions concrètes", a déclaré Nguyên Van Doàn. "L’esprit de 50 ans de gloire devrait inspirer chaque citoyen à défendre son indépendance, sa souveraineté et à œuvrer ensemble pour un Vietnam prospère, fort et civilisé."

Alors que le Vietnam entre avec assurance dans une nouvelle ère, le message de l’exposition résonne plus fort que jamais. La réunification n’était pas une fin en soi, mais le début d’un voyage, et ce voyage se poursuit aujourd’hui, porté par les nouvelles générations qui honorent le passé tout en construisant l’avenir.

L’exposition, qui dure jusqu’en août, invite les visiteurs nationaux et internationaux à découvrir la résilience du peuple vietnamien et l’esprit inflexible qui ont conduit à la réunification nationale. C’est un voyage non seulement à travers l’histoire, mais aussi à travers l’âme d’une nation réunifiée.

