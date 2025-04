À Oulan-Bator, les albums des peintres mongols entrouvrent les portes du Vietnam

Plus de 70 peintures et sculptures des peintres mongols de renom, capturant l’esprit et la beauté du Vietnam, sont actuellement exposées à la Galerie d’art mongol d’Oulan-Bator, à l’occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam (30 avril 1975-2025).