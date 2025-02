Objectifs de développement durable : le Vietnam prend des engagements forts

>> Le Royaume-Uni rejoint officiellement le bloc commercial Asie-Pacifique CPTPP

>> Le Vietnam est prêt à accompagner le PNUD dans la promotion du développement durable en Asie-Pacifique

>> Le Vietnam au deuxième examen régional de la mise en œuvre d'un pacte mondial pour les migrations

Placé sous le thème « Promouvoir des solutions durables, inclusives, fondées sur la science et les preuves pour l'Agenda 2030 et les ODD afin de ne laisser personne de côté en Asie-Pacifique », l’APFSD 2025 réunit des représentants des agences des Nations Unies, de ses États membres, des organisations sociales, internationales et d’autres parties prenantes pour réfléchir et apporter des informations au Forum politique de haut niveau (HLPF) de 2025 prévu en juillet à New York, qui évaluera les progrès du développement durable au niveau mondial.

Photo: VNA/CVN

Selon l'ambassadeur Pham Viet Hung, la mise en œuvre des ODD au Vietnam a suscité une participation active et des contributions substantielles, devenant ainsi une responsabilité partagée par tous les acteurs concernés. Le suivi et l’évaluation de cette mise en œuvre ont été réalisés de façon systématique et continue.

Le Vietnam a obtenu certaines réalisations dans la mise en œuvre des ODD, qui ont été hautement appréciées par la communauté internationale, notamment Objectif 3 (bonne santé et bien-être), Objectif 5 (égalité des sexes), Objectif 8 (travail décent et croissance économique) et Objectif 17 (partenariat pour la réalisation des ODD).

Lors de ce forum, le Vietnam espère que les pays de la région discuteront et mettront ensemble le « Pacte d'avenir » pour apporter des contributions concrètes aux efforts mondiaux de mise en œuvre de l'Agenda 2030 et des ODD, a indiqué le diplomate vietnamien.

Au cours du forum de quatre jours, du 25 au 28 février, les délégués entreprennent une évaluation approfondie des progrès de la région dans la mise en œuvre des Objectifs 3,5,8,14 (vie aquatique) et 17. Les résultats seront soumis au Forum politique mondial de haut niveau en juillet prochain.

VNA/CVN