Le Premier ministre préside la cérémonie d'accueil de son homologue néo-zélandais

Il s’agit de la première visite officielle du dirigeant Christopher Luxon au Vietnam depuis sa nomination au poste de Premier ministre. La visite se déroule à un moment où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (19 juin 1975-2025), contribuant à renforcer la confiance politique, à approfondir le partenariat stratégique et à rendre les relations bilatérales entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande plus substantielles et plus efficaces. Après la cérémonie d'accueil, les deux Premiers ministres s’entretiendront.

Photo : VNA/CVN

Après 50 ans d'établissement de relations diplomatiques, les relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande se sont développées de plus en plus et sont devenues plus substantielles. Les deux pays entretiennent toujours des contacts et des échanges de délégations à haut et à tous les niveaux.

Le Vietnam est actuellement le 13e partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, avec un commerce bilatéral en 2023 et 2024 atteignant tous deux 1,3 milliard de dollars. La Nouvelle-Zélande est le 41e partenaire commercial du Vietnam. Les deux pays visent à un commerce bilatéral de 3 milliards de dollars en 2026.

En février 2025, la Nouvelle-Zélande comptait 55 projets d'investissement avec un capital total de 208 millions de dollars, se classant au 39e rang sur 149 pays et territoires ayant des investissements directs étrangers au Vietnam. Le Vietnam recensait 12 projets d'investissement en Nouvelle-Zélande avec un capital enregistré total de 43,9 millions de dollars. La Nouvelle-Zélande se classe au 30e rang sur 80 pays et territoires où le Vietnam investit à l'étranger.

Photo : VNA/CVN

Les deux pays entretiennent d’étroites relations de coopération et se soutiennent mutuellement au sein d’organisations et de forums internationaux et régionaux importants dans le monde dont les deux pays sont membres. Ils promeuvent ensemble la coopération dans le cadre des accords de libre-échange auxquels ils participent tous les deux.

La visite officielle au Vietnam du Premier ministre néo-zélandais est une opportunité pour les deux parties de passer en revue et de promouvoir la coopération dans tous les domaines, en particulier l'économie verte, la transformation numérique, l'économie numérique, l'économie de la connaissance, l'économie circulaire, la transition énergétique, l'agriculture, l'adaptation au changement climatique, l'éducation, le travail, les échanges culturels, les échanges entre les deux peuples, etc.

En particulier, les deux parties envisagent d'élever leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique global.

VNA/CVN