Le Premier ministre reçoit le vice-ministre chinois des AE, Sun Weidong

Lors de la réception, le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié la participation de la délégation chinoise et s’est déclaré convaincu des contributions de la délégation au succès du Forum de l'avenir de l'ASEAN 2025.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a espéré que les deux ministères des Affaires étrangères promouvront davantage leur rôle dans la promotion des échanges de haut niveau et de tous niveaux entre les deux Partis et les deux pays ; coordonneront leur coopération dans divers domaines, notamment la mise en œuvre de projets de connexion d'infrastructures, notamment le projet de chemin de fer à écartement standard Lao Cai - Hanoi - Hai Phong et l’accélération de la signature prochainement du Protocole sur l'exportation de produits agricoles vietnamiens vers la Chine ; promouvront les échanges entre les peuples des deux pays, en particulier les jeunes.

Le chef du gouvernement a également souhaité que les deux parties mettront sérieusement en œuvre la perception commune de haut niveau, contrôleront bien les désaccords et maintiendront la paix et la stabilité en mer.

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Sun Weidong a affirmé que le Parti et le gouvernement chinois considèrent toujours les relations avec le Vietnam comme une priorité dans la politique étrangère de voisinage de la Chine.

Le ministère chinois des Affaires étrangères est disposé à travailler en étroite coordination avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères à mettre en œuvre les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, à approfondir la coopération dans tous les domaines, contribuant à apporter des avantages concrets aux deux pays et aux deux peuples.

VNA/CVN