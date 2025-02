La Malaisie s'engage à renforcer ses liens avec le Vietnam

Lors d'un petit-déjeuner de travail avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh le 26 février lors de sa visite au Vietnam et de sa participation au 2e Forum sur l'avenir de l'ASEAN à Hanoï, le dirigeant malaisien a fait l'éloge des réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique ces derniers temps.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'importance de la visite du chef du gouvernement malaisien, affirmant qu'elle intervient juste après la mise à niveau des relations bilatérales vers un partenariat stratégique global.

Il a félicité la Malaisie pour ses réalisations notables, notamment sa position parmi les 27 économies les plus compétitives au monde, exprimant sa conviction que la Malaisie atteindra ses objectifs de développement ambitieux dans le cadre de la politique économique MADANI introduite par le Premier ministre Anwar Ibrahim.

Les deux dirigeants se sont déclarés satisfaits du développement des relations bilatérales, notamment à la suite de la visite officielle d’ Anwar Ibrahim au Vietnam en juillet 2023 et de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Malaisie en novembre 2024.

La confiance et la coopération politiques ont été renforcées grâce à l’échange de délégations à tous les niveaux, en particulier de haut niveau, et à l’efficacité de divers mécanismes de coopération bilatérale dans les domaines politique, diplomatique, de la défense, de la sécurité, de l’économie et de la culture.

La coopération en matière de commerce et d’investissement continue de s’approfondir, la Malaisie étant le deuxième partenaire commercial du Vietnam et le troisième investisseur de l’ASEAN. Les deux pays ont également connu des progrès significatifs en matière de coopération dans des domaines clés tels que la défense, la sécurité, l’énergie, le travail, l’agriculture et la sécurité alimentaire, ainsi que dans des secteurs émergents comme l’économie verte et l’économie numérique.

En ce qui concerne les orientations futures de la coopération, les deux parties ont convenu de renforcer les échanges et les contacts à tous les niveaux et à travers de multiples canaux et d’organiser la 8e réunion du mixte Comité Vietnam-Malaisie pour la coopération économique, technique et scientifique cette année.

Les deux dirigeants ont également pour objectif d'approuver prochainement le programme d'action visant à concrétiser le partenariat stratégique global pour la période 2025-2028 et de travailler à la signature d'un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine du halal. En outre, les deux pays élargiront leur coopération dans des domaines tels que l'économie numérique, l'économie verte, la transition énergétique juste, la science et la technologie, l'innovation, l'agriculture intelligente, l'administration électronique et la cybersécurité.

Les deux Premiers ministres ont également souligné l'importance de la coopération maritime et océanique, convenant de renforcer la coordination sur les questions maritimes et d'établir une ligne directe pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). D'autres domaines de coopération renforcée comprennent l'éducation, la formation, le travail, l'agriculture, la culture et les sports, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux pays devraient augmenter la fréquence des vols entre eux.

En ce qui concerne la coopération multilatérale et régionale, ils ont exprimé leur appréciation pour la coordination constante et le soutien mutuel des pays dans les candidatures aux organisations internationales. Ils ont réaffirmé leur engagement à travailler en étroite collaboration, avec d'autres pays de l'ASEAN, pour construire une ASEAN unie et cohésive, renforcer la coopération intra-bloc et consolider le rôle central de l'ASEAN dans la résolution des défis stratégiques régionaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son soutien total à la présidence malaisienne de l'ASEAN en 2025, conformément au thème de cette année « Inclusivité et durabilité ». Il s'est dit confiant que la Malaisie mènera l'ASEAN vers une plus grande solidarité, une plus grande résilience et de meilleures réalisations.

Les deux dirigeants ont également convenu de se coordonner étroitement pour assurer la mise en œuvre complète et sérieuse de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et d'accélérer les négociations pour la conclusion d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), en vue de faire de la Mer Orientale une mer de paix, de stabilité, de coopération et de développement.

VNA/CVN