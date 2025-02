Entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, un partenariat dynamique et croissant

Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande continuent d’entretenir un partenariat dynamique et croissant caractérisé par un respect mutuel et un engagement commun envers la stabilité et la prospérité de la région, a déclaré Suzannah Jessep, directrice générale de la Fondation Asie Nouvelle-Zélande.

S’adressant à un correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information en Océanie à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon au Vietnam et de sa participation au deuxième Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF 2025), Madame Jessep a déclaré que même si des défis existent, les deux nations travaillent activement à renforcer leurs liens dans divers domaines.

Photo : VNA/CVN

Dans le contexte où le Vietnam et la Nouvelle-Zélande célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, les deux pays ont développé une relation forte et multiforme, soulignée par leur partenariat stratégique établi en 2020. Ce partenariat continue de favoriser la collaboration dans divers secteurs, notamment le commerce, l’éducation, la défense et le développement durable.

Le Vietnam est le 14e partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande et le commerce bilatéral a connu une croissance significative, le total des échanges bilatéraux atteignant environ 1,3 milliard de dollars au cours de l’année se terminant en mars 2024.

Les deux nations se sont fixé un objectif ambitieux de porter ce chiffre à 3 milliards de dollars d’ici 2026. Suzannah Jessep a déclaré que la relation a été renforcée par un certain nombre de visites et de dialogues de haut niveau récents. En mars 2024, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s’est rendu en Nouvelle-Zélande.

Parallèlement, le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères Winston Peters s’est également rendu au Vietnam en juin 2024, se concentrant sur l’approfondissement de la coopération existante et l’exploration de nouvelles opportunités de collaboration. Selon elle, la possibilité que le Vietnam et la Nouvelle-Zélande concluent un partenariat stratégique global est une ambition partagée par les deux gouvernements, et qui devrait être activement poursuivie. Cependant, une coopération plus approfondie peut encore être nécessaire dans certains domaines.

En ce qui concerne les relations entre la Nouvelle-Zélande et l’ASEAN, elle a déclaré que les relations maintiennent une relation forte et durable, notamment des liens économiques solides, des partenariats stratégiques et de nombreuses connexions interpersonnelles. L’ASEAN est le troisième partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, après la Chine et l’Australie. En 2023, les exportations de la Nouvelle-Zélande vers l’ASEAN se sont élevées à 5,25 milliards de dollars, soit près de 10 % des exportations totales du pays.

La relation entre la Nouvelle-Zélande et l’ASEAN repose sur un partenariat stratégique, avec des dialogues continus et des engagements de haut niveau. En avril 2024, le Premier ministre Christopher Luxon a rencontré les dirigeants de l’ASEAN à Melbourne. La présence du Premier ministre à l’AFF 2025 n’est que la dernière d’une série d’interactions de haut niveau du gouvernement néo-zélandais avec l’ASEAN, soulignant l’engagement de la Nouvelle-Zélande à renforcer ses liens avec l’Asie du Sud-Est.

Selon Suzannah Jessep, les pays de l’ASEAN continuent d’être des sources importantes d’étudiants étrangers, de touristes et de migrants en Nouvelle-Zélande. Les recherches menées par la Fondation Asie Nouvelle-Zélande montrent les multiples façons dont la communauté d’Asie du Sud-Est contribue de plus en plus à la diversité culturelle et au succès économique du pays. En résumé, la relation entre la Nouvelle-Zélande et l’ASEAN reste une relation d’intégration économique profonde, de collaboration stratégique et de riches échanges culturels. Les deux parties continuent de travailler pour relever les défis et renforcer le partenariat, a-t-elle indiqué.

VNA/CVN