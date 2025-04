Fahasa redonne vie à deux librairies de Hô Chi Minh-Ville

Ces deux librairies comptent parmi les lieux culturels les plus anciens de la ville et sont étroitement liées à un large public de lecteurs. Depuis leur création, elles n'ont cessé d’améliorer la qualité de leurs services, de diversifier leurs produits et d’organiser des activités enrichissantes pour nourrir la vie culturelle et spirituelle des communautés locales.

Après une période de rénovation, avec un budget d’investissement total de près de 5 milliards de dôngs, les deux librairies rouvrent leurs portes sous une toute nouvelle apparence : modernes, professionnelles et empreintes de culture. Le renouveau se traduit tant dans la qualité du service que dans le soin apporté à la conception des espaces, pensés dans les moindres détails pour améliorer l’expérience des visiteurs.

L’intérieur a été conçu dans un style ouvert et spacieux, dominé par des couleurs vives telles que rouge, orange et vert, créant une atmosphère accueillante et inspirante. Fahasa a notamment mis l’accent sur la création d’espaces thématiques dédiés à différents profils de lecteurs : sections jeunesse, rayons spécialisés, expositions de produits à thème… Un coin lecture a également été aménagé pour les passionnés de livres, complété par des espaces artistiques, des zones interactives pour les jeunes lecteurs et des coins "check-in" pour les week-ends.

Ce qui distingue particulièrement cette nouvelle configuration, c’est l’agencement des espaces de manière à la fois scientifique et harmonieuse. Chaque zone est clairement délimitée par type de produit, sans rupture visuelle, garantissant ainsi une expérience d’achat fluide, cohérente et agréable. L’ensemble suit une charte graphique homogène, combinant subtilement livres et autres produits culturels, pour un rendu vivant, riche et esthétiquement plaisant.

Cette attention portée aux moindres détails ainsi qu’à la cohérence de l’ensemble incarne l’identité de la marque Fahasa, et confirme son rôle de pionnière dans le développement d’un modèle de librairie moderne, conviviale et riche de sens.

Chacune des librairies Tân Binh et Thu Duc s’étend sur 1.000 m², avec plus de 100.000 titres en vietnamien et en langues étrangères, ainsi que 50.000 articles de papeterie, fournitures scolaires, jouets pour enfants et souvenirs haut de gamme… importés de centaines d’éditeurs et de fournisseurs prestigieux, nationaux et internationaux. À noter : ces librairies présentent actuellement des vitrines thématiques comme "Souvenirs d’avril - 50 ans de la réunification nationale", ainsi que des produits très prisés des jeunes, tels que les figurines Sonny Angel & Smiski, les blind boxes, ou encore les Baby Three en édition spéciale...

À l’occasion de cette double réouverture, du 18 avril au 4 mai, l’ensemble des librairies Fahasa du pays proposera des promotions allant de 10% à 50% sur les livres, articles de papeterie, fournitures scolaires, jouets, souvenirs, cadeaux… Et pour tout achat à partir de 700.000 dôngs, une surprise souvenir utile sera offerte.

Cet événement s’inscrit dans les célébrations des 50 ans de la libération du Sud et de la réunification du pays.

Texte et photo : Minh Thu/CVN