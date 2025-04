Le secrétaire général Tô Lâm reçoit les dirigeants des partis politiques

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a accueilli les dirigeants et représentants des partis politiques de divers pays en visite au Vietnam pour assister aux célébrations du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025).

Exprimant leur honneur et leur joie de participer à cette célébration historique, les invités ont félicité le Parti, l'État et le peuple vietnamiens à cette occasion.

Au nom des Partis politiques internationaux, les chefs de délégation de Chine, de Mongolie, du Japon, de République dominicaine et de France ont souligné l'importance de la grande victoire du peuple vietnamien, le 30 avril 1975, sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Président Hô Chi Minh. Ils ont souligné qu'il s'agissait non seulement d'une victoire pour le peuple vietnamien héroïque, mais aussi d'un triomphe commun pour l'humanité pacifique et progressiste du monde entier. Elle a également contribué à la paix et au développement dans la région.

Revenant sur le parcours du Vietnam depuis la réunification, les dirigeants des partis étrangers ont exprimé leur admiration pour les réalisations significatives du Vietnam au cours des 50 dernières années et pour son rayonnement international croissant. Ils ont décrit le Vietnam comme un modèle de développement, de progrès social et de solidarité internationale.

Les délégués ont exprimé leur ferme soutien aux efforts d'édification nationale et de lutte contre la corruption du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens, et se sont déclarés fermement convaincus que, sous la direction du PCV et du secrétaire général Tô Lâm, le pays atteindra ses objectifs de développement pour 2030 et 2045, marquant respectivement le 100e anniversaire du Parti et du pays.

Saluant la politique étrangère avisée du Vietnam, ils ont également exprimé leur souhait de renforcer davantage l'amitié et la coopération multiforme entre leurs partis et le PCV, ainsi qu'entre leurs États et leur peuple et le peuple vietnamien.

Victoire historique

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a chaleureusement accueilli les invités étrangers et a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont toujours apprécié et se souviennent de la solidarité, de l'attachement et du soutien inestimable apportés au Vietnam par les partis politiques, les gouvernements et les amis internationaux pendant sa lutte pour la libération nationale et la réunification, et aujourd'hui dans sa lutte pour le développement et la défense du pays.

Soulignant l'importance historique de la victoire du 30 avril 1975, il l'a qualifiée de jalon important dans l'histoire du Vietnam, couronnement de la lutte pour la libération nationale et la réunification menée par le Parti communiste vietnamien et le bien-aimé Président Hô Chi Minh. Il a déclaré que cette victoire incarnait les aspirations à la paix, l'esprit du "rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté", la force d'une grande unité nationale et le noble esprit de solidarité internationale et de conscience humaine. Il a souligné que ce triomphe historique devait également beaucoup au soutien d'un peuple progressiste et d'amis épris de paix, notamment les partis politiques représentés à la célébration.

Le chef du Parti a souligné que 2025 marquait également le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam et le 80e anniversaire de la création de la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui République socialiste du Vietnam. Il a souligné que, 50 ans après la libération du Sud, le Vietnam, autrefois ravagé par la guerre, est devenu un symbole de paix, de stabilité, d'intégration profonde et globale à la politique et à l'économie mondiales et à la civilisation humaine.

Il a affirmé que le Vietnam se trouvait désormais au seuil historique d'une nouvelle ère, celle de l'essor de la nation. Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens s'efforcent de réaliser les objectifs stratégiques de développement pour 2030 et 2045, concrétisant ainsi l'aspiration du Président Hô Chi Minh à "un Vietnam pacifique, unifié, indépendant, démocratique et prospère, contribuant dignement à la cause révolutionnaire mondiale".

Le PCV reste résolu à soutenir les mouvements progressistes et les partis politiques du monde entier dans leur quête des objectifs communs de notre époque, a déclaré Tô Lâm. Il a exprimé l'espoir du Vietnam d'élargir et d'approfondir les relations entre les partis politiques et de renforcer la compréhension mutuelle, l'amitié et la coopération entre le peuple vietnamien et les peuples du monde entier.

Le Vietnam espère bénéficier du soutien continu et de l'étroite collaboration des partis politiques, des amis et des nations pacifiques du monde entier dans son parcours de développement. Il a souligné son engagement à consolider et à approfondir les liens traditionnels entre le Parti communiste vietnamien et les autres partis de manière toujours plus concrète et efficace.

Dans le cadre de leur participation à la célébration de l'anniversaire de la Réunification nationale, les dirigeants politiques étrangers devraient également offrir des fleurs à la statue du Président Hô Chi Minh, rencontrer les dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens et visiter des sites culturels et historiques à Hô Chi Minh-Ville.

