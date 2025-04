Le PM vietnamien rencontre le président du Parti du peuple cambodgien et président du Sénat cambodgien

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a rencontré Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien et président du Sénat cambodgien, à Hô Chi Minh-Ville mardi 29 avril, à l'occasion de la célébration du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025).

Pham Minh Chinh a remercié Hun Sen et la délégation cambodgienne de haut rang pour leur participation aux festivités et l'envoi de forces militaires cambodgiennes au défilé, contribuant ainsi à consolider et à renforcer la solidarité et l'amitié traditionnelles entre les deux pays.

Le Premier ministre a souligné que le Vietnam appréciait profondément et se souvenait du soutien indéfectible apporté par ses amis internationaux et ses pays voisins, notamment feu le roi Norodom Sihanouk et des générations de dirigeants et de citoyens cambodgiens, pour la victoire du 30 avril et le développement national qui a suivi.

Coopération tous azimuts

Il a affirmé l'engagement du Vietnam à collaborer étroitement avec le Cambodge afin de renforcer les liens bilatéraux, ainsi que les relations entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos dans tous les domaines, pour le bien de leurs peuples.

Pham Minh Chinh a félicité le Cambodge pour ses récents accomplissements et s'est dit confiant que, sous la direction avisée du Parti du peuple cambodgien (PPC), le pays poursuivra des progrès remarquables dans les années à venir.

Renforcer les liens bilatéraux

De son côté, le président du PPC s'est dit honoré d'assister à la célébration à l'invitation du secrétaire général du Parti, Tô Lâm. Il a souligné l'importance historique de la victoire de 1975, non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour le Laos et le Cambodge dans leurs luttes de libération nationale.

Hun Sen a également exprimé sa profonde gratitude au Parti, à l'État, à l'armée et au peuple vietnamiens pour leur soutien opportun et efficace, aidant le Cambodge à échapper au régime génocidaire et à reconstruire la nation. Il a réitéré la fierté du Cambodge d'avoir le Vietnam comme bon voisin et s'est dit confiant dans la poursuite du développement du Vietnam.

Les deux gouvernements ont rapidement coordonné la mise en œuvre des plans de coopération 2025, de manière proactive, résolue, efficace et axée sur les résultats, ont déclaré les dirigeants.

Hôte et invité ont souligné le renforcement des liens politiques, la coopération concrète en matière de défense et de sécurité, ainsi que la solidité des relations économiques, illustrées par un chiffre d'affaires commercial bilatéral de 3,2 milliards de dollars au premier trimestre 2025, en hausse de plus de 10% sur un an.

Les dirigeants ont convenu de promouvoir les délégations à tous les niveaux et les échanges interpersonnels, et de sensibiliser le public aux relations bilatérales. Ils ont également convenu d'optimiser les mécanismes de coopération existants, de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, et de renforcer la connectivité entre les travailleurs, la culture et les personnes, l'économie et les échanges commerciaux, et la transformation numérique.

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam augmenterait ses importations de produits agricoles et aquatiques cambodgiens. Il a également proposé que le Cambodge facilite ses exportations de ciment, de fer, d'acier et de matériaux de construction vers le pays, et soutienne l'extension de la couverture 5G de Viettel au Cambodge.

Il a souligné que de grands groupes vietnamiens tels que Viglacera et Hòa Phát sont prêts à investir au Cambodge.

Les deux parties ont également convenu de poursuivre la démarcation et le marquage de la frontière terrestre, ainsi que la gestion des frontières, conformément à l'esprit du consensus atteint lors de la réunion de haut niveau entre les deux parties en février 2025.

À cette occasion, Pham Minh Chinh a appelé le Cambodge à continuer de soutenir la communauté d'origine vietnamienne vivant au Cambodge.

Les deux parties ont souligné l'importance de la solidarité et des liens étroits entre les trois pays - le Vietnam, le Laos et le Cambodge - tout en échangeant leurs points de vue sur diverses questions internationales et régionales d'intérêt commun.

