La musique de Hoàng Vân, un patrimoine du monde

Chef d’orchestre et directeur artistique pionnier de l’Orchestre de la Radio (aujourd’hui La Voix du Vietnam), Hoàng Vân nous laisse une œuvre monumentale de plus de 700 compositions, créées entre 1951 et 2010. À travers ses œuvres, c’est toute une fresque du Vietnam moderne qui se déploie, du tumulte de la guerre à la reconstruction nationale.