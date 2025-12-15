Le secrétaire général du Parti à l’écoute d’électeurs à Hung Yên

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, accompagné des députés de l'Assemblée nationale de la province de Hung Yên, a rencontré lundi 15 décembre les électeurs des communes de Kiên Xuong, Lê Loi et Quang Lich, situées dans le Nord du pays, afin de leur présenter les résultats de la 10 e session de la 15 e Assemblée nationale et de recueillir leurs avis et recommandations.

Photo : VNA/CVN





Les électeurs ont soulevé diverses préoccupations, notamment l'éducation, le changement climatique, ainsi que la prévention et la gestion des catastrophes naturelles. Ils ont également insisté sur le développement des ressources humaines, les soins de santé, la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs, ainsi que sur la nécessité de poursuivre et de renforcer la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques abusives. S’adressant à l’assemblée, le secrétaire général Tô Lâm s’est félicité des résultats positifs obtenus par la province de Hung Yên suite à sa fusion administrative avec Thai Binh. Il a souligné que, malgré une charge de travail importante et de nouvelles exigences organisationnelles, la province avait mené à bien ses missions avec dynamisme et créativité, et enregistré des résultats encourageants sur les plans socio-économique, sécuritaire et de défense.

Il a insisté sur le fait que cet élargissement du champ de développement impliquait également des responsabilités accrues, exigeant une détermination sans faille et une action efficace à tous les niveaux.

Concernant les trois communes, le leader du Parti a salué leurs efforts pour promouvoir le développement socio-économique et maintenir la sécurité et l’ordre, jetant ainsi les bases de la construction de zones rurales modernes et performantes.

Répondant aux recommandations des électeurs, il a réaffirmé le principe constant de placer le peuple au centre, de protéger ses droits et intérêts légitimes et de veiller à ce que toutes les politiques et décisions soient au service de la population.

Il a exhorté les autorités provinciales et locales à répondre rapidement aux préoccupations légitimes des électeurs, à renforcer la discipline parmi les agents locaux, à garantir l’ordre public, à accélérer la réforme administrative et la transformation numérique, et à améliorer les conditions de vie de la population.

Pour les communes de Kiên Xuong, Lê Loi et Quang Lich en particulier, le secrétaire général Tô Lâm a insisté sur la nécessité de privilégier le développement d'une agriculture verte et à haute valeur ajoutée, ainsi que la construction d'une économie rurale moderne.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné l'importance de promouvoir une agriculture propre et écologique, d'appliquer les sciences, les technologies et la transformation numérique, de créer des zones de production concentrées à grande échelle, de développer des marques et des indications géographiques, d'organiser la production selon des chaînes de valeur et de développer l'économie coopérative et de nouveaux modèles coopératifs.

Il a suggéré d'associer l'agriculture aux services, à l'écotourisme et aux villages d'artisanat traditionnel afin d'accroître les revenus des habitants.

Il a insisté sur l'importance de réaliser des avancées majeures en matière d'infrastructures, de remédier aux goulets d'étranglement dans les transports, l'irrigation et les infrastructures numériques, et de renforcer la connectivité avec les principaux axes de transport, tout en planifiant de manière scientifique les équipements commerciaux, industriels et culturels ruraux.

Alors que les élections des députés à la 16e Assemblée nationale et des conseils populaires à tous les niveaux sont prévues pour 2026, année qui coïncide avec le 80e anniversaire des premières élections générales, le secrétaire général du Parti a exhorté les autorités de tous les niveaux et de tous les secteurs à prendre des mesures proactives et approfondies afin de garantir le bon déroulement des élections, dans le respect de la loi, de la sécurité et avec succès.

À cette occasion, Tô Lâm a offert 30 ordinateurs à trois communes. Il a ensuite rendu visite à Nguyên Trong Hiêu, un invalide de guerre grièvement blessé, dans la commune de Kiên Xuong, et lui a remis des cadeaux.

VNA/CVN