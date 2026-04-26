Le secrétaire général de l'ONU profondément préoccupé par les attaques survenues au Mali

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est profondément préoccupé par les informations faisant état d'attaques à travers le Mali et a fermement condamné ces actes de violence, a déclaré samedi 25 avril son porte-parole Stéphane Dujarric dans un communiqué.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le chef de l'ONU exprime sa solidarité avec le peuple malien, soulignant la nécessité de protéger les civils et les infrastructures civiles, selon le communiqué.

"Le secrétaire général appelle à un soutien international coordonné pour faire face à la menace croissante de l'extrémisme violent et du terrorisme au Sahel et pour répondre aux besoins humanitaires urgents. Il réitère son appel en faveur d'une coordination et d'une collaboration solides en matière de sécurité dans toute la région", a poursuivi le communiqué.

Le gouvernement de transition malien a signalé samedi soir que des groupes terroristes armés avaient lancé plus tôt dans la journée des attaques coordonnées contre plusieurs villes du pays, faisant 16 blessés.

Les attaques ont été repoussées par les forces de défense et de sécurité maliennes, plusieurs terroristes ayant été tués et les plans des assaillants déjoués, a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN