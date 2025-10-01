Vietnam et R. de Corée s'engagent pour un environnement fiscal "ouvert et stable"

Le ministère vietnamien des Finances, en collaboration avec l'ambassade de la République de Corée au Vietnam, a organisé le 30 septembre un dialogue avec une cinquantaine d'entreprises sud-coréennes opérant au Vietnam, axé sur les politiques fiscales et douanières.

La rencontre visait à renforcer les échanges et à résoudre rapidement les défis rencontrés par ces entreprises dans leurs activités de production et de commerce, à leur fournir des informations exhaustives et précises sur les nouvelles réglementations liées aux politiques fiscales et douanières. L'objectif était de faciliter leur compréhension et application, garantissant ainsi la protection de leurs droits et intérêts légitimes.

Le dialogue a également mis en exergue l'engagement du ministère des Finances à soutenir activement la communauté des entreprises à investissement direct étranger (IDE), en particulier celles de la République de Corée. Cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à améliorer l'environnement des affaires et à renforcer le partenariat stratégique intégral entre les deux nations, notamment dans les sphères économique, commerciale et d'investissement.

Choi Young Sam, ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, a souligné l'importance de ce dialogue fiscal et douanier, initié en 2008, le qualifiant d'opportunité privilégiée pour un échange direct entre le gouvernement vietnamien et les entreprises sud-coréennes. Il a exprimé l'espoir que cet événement contribue à l'établissement d'un environnement fiscal "ouvert, transparent et stable", favorisant ainsi de nouveaux investissements et l'expansion des projets existants, tout en encourageant une déclaration fiscale honnête et simplifiée.

De son côté, le vice-ministre des Finances, Cao Anh Tuân, a salué la contribution des entreprises, y compris celles de la République de Corée, au développement socio-économique du Vietnam. Il a réaffirmé le soutien constant et actif du ministère accordé aux entreprises et a évoqué les mesures de soutien fiscal, douanier, de frais et de loyers fonciers, d'une valeur estimée à 241.740 milliards de dôngs (environ 9,1 milliards de dollars), qui seront mises en œuvre début 2025.

En 2025, grâce aux efforts de la communauté des entreprises, sud-coréennes entre autres, et à la mise en œuvre efficace des solutions d’assistance des agences, les recettes budgétaires de l'État ont obtenu des résultats positifs, a-t-il précisé.

Lors du dialogue, des représentants du Département des impôts et du Département des douanes, ainsi que d'autres entités du ministère des Finances, ont détaillé les avancées et réformes administratives récentes dans leurs domaines respectifs.

La République de Corée demeure un investisseur étranger majeur au Vietnam, avec un capital d'investissement enregistré dépassant les 92 milliards de dollars au début de 2025, réparti sur plus de 10.000 projets dans les domaines de la production, du commerce et des services. Ces investissements sont cruciaux pour les exportations vietnamiennes et jouent un rôle significatif dans la croissance économique du pays.

