Hô Chi Minh-Ville

Près de 500 stands à l’exposition internationale Autotech & Accessories 2025

La 21 e exposition internationale sur les automobiles, les motos et leur industrie auxiliaire (Autotech & Accessories 2025) s’est ouverte ce jeudi 22 mai à Hô Chi Minh-Ville.

>> Ouverture de l’exposition Saigon Autotech & Accessories 2018

>> Industrie auxiliaire: des entreprises sud-coréennes veulent chercher des partenaires

>> Environ 350 stands participeront à l'exposition virtuelle Internet Expo 2021

Photo : VNA/CVN

L'événement de quatre jours est conjointement organisé par la Compagnie par actions de foires et de promotion du commerce d’Asie (ATFA), la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (CCIV), en coordination avec des associations d'entreprises nationales et étrangères.

Autotech & Accessories 2025 réunit près de 300 stands représentant des marques en provenance du Japon, de la République de Corée, de la Chine, de la Thaïlande, de la Malaisie et du Vietnam.

Des produits de haute qualité, ainsi que des solutions et initiatives dans des domaines tels que les batteries, l’énergie, l’électrification de l’industrie automobile, les pièces détachées, les équipements d’entretien ou encore les technologies appliquées aux véhicules, y sont présentés.

Les entreprises participantes auront l’occasion de se rencontrer, d’échanger leurs expériences et d’explorer les nouvelles tendances du secteur.

VNA/CVN