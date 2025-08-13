Semaine de promotion des produits tech et industriels 2025 à Hô Chi Minh-Ville

Le 13 août, dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec l'Association d'informatique de Hô Chi Minh-Ville (HCA), a lancé la Semaine commerciale de promotion des produits des industries auxiliaires, des équipements électroniques et des technologies de l'information en 2025, ainsi qu'un atelier sur le thème "Transformation numérique: opportunités de percées pour les petites et moyennes entreprises (PME) à l'ère de la croissance".

Se déroulant du 13 au 19 août, cet événement visait à soutenir les entreprises des industries auxiliaires, des équipements électroniques et des technologies informatiques, à présenter et à commercialiser des produits spécialisés, à développer leurs échanges commerciaux et à rencontrer les grandes entreprises, les investisseurs nationaux, les entreprises d'investissement direct étranger (IDE) et les acheteurs internationaux.

Avec la participation de plus de 40 entreprises, la semaine commerciale présente des solutions technologiques couvrant de nombreux domaines, de la transformation numérique à l'intelligence artificielle (IA), en passant par le big data, la sécurité de l'information et l’e-commerce, les plateformes de gestion intelligente, les systèmes d’ERP, la gestion de la relation clients (CRM) et les systèmes logistiques intelligents, l’application des technologies blockchain et IoT... Les produits sélectionnés pour l'exposition sont des produits technologiques innovants et hautement applicables, répondant aux normes internationales en matière de transformation numérique.

Le nombre d'entreprises en hausse

Selon les données du ministère des Sciences et des Technologies, jusqu’à fin 2024, le nombre total d'entreprises du secteur numérique opérant au Vietnam s'élevait à 73.788, soit une augmentation de 10,1% par rapport à l'année précédente. Parmi elles, environ 1.900 entreprises réalisaient un chiffre d'affaires à l'étranger, soit une augmentation de 26,67% par rapport à l'an 2023, avec un revenu total d'environ 11,5 milliards de dollars, soit une hausse de 53,3%. Le chiffre d'affaires total de l'industrie de l'information et des communications est estimé à 166,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,2% par rapport à 2023. Parmi ceux-ci, l'industrie des technologies numériques (TIC) a contribué à hauteur de 151,86 milliards de dollars, représentant plus de 91% du chiffre d'affaires total de l'industrie.

Malgré des résultats positifs, le développement de l'économie et des infrastructures numériques dans le pays reste en deçà de son potentiel et de ses atouts. Cela montre que le secteur industriel connexe a encore une marge de progression importante, notamment dans le domaine de la fabrication d'équipements électroniques et des technologies de l'information. Dans le contexte de la révolution industrielle 4.0 qui se déroule à grande échelle dans le monde entier, des tendances clés telles que la production verte, l'économie circulaire et la transformation numérique profonde remodèlent l'ensemble de la production mondiale. Le développement révolutionnaire de technologies de plateforme telles que l'intelligence artificielle (IA), le big data, le cloud computing et l'Internet des objets (IoT) restructure les méthodes de production, les canaux de distribution, les activités de consommation et les systèmes de gestion. Il constitue également un facteur clé de promotion de l'innovation, de transformation de la structure du travail et de formation de ressources humaines de haut niveau, dotées de nouvelles connaissances et compétences, répondant aux exigences de la nouvelle ère.

Pour une croissance rapide et durable

Dans son discours d'ouverture, Hô Thi Quyên, directrice adjointe de l'ITPC, a affirmé que la science, la technologie, l'innovation et la quatrième révolution industrielle 4.0 progressent rapidement, réalisent des avancées majeures et ont des impacts profonds et multidimensionnels à l'échelle mondiale. Ces facteurs deviennent de plus en plus déterminants pour la compétitivité de chaque pays. Par conséquent, les technologies numériques et les entreprises du numérique sont identifiées comme le cœur de tout modèle de croissance rapide et durable, favorisant le développement de l'économie et de la société numériques, transformant ainsi les modes de gestion de l'État, de production et d'affaires, de consommation et de vie.

Hô Thi Quyên a également déclaré qu'Hô Chi Minh-Ville participe activement et proactivement au processus d'intégration économique internationale, promouvant la transformation numérique, l'économie verte et l'économie circulaire et mettant l'accent sur la mise en œuvre de nombreuses solutions synchrones pour aider les entreprises et les investisseurs à surmonter les difficultés et à relancer leur production et leurs activités dans le contexte économique mondial instable actuel. Par ailleurs, Hô Chi Minh-Ville a mis en place de nombreux mécanismes et politiques pour soutenir les entreprises de la localité dans la transformation de leurs modèles de production et l'augmentation de l'application des technologies numériques liées à l'orientation vers une production et des exportations vertes, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité et la position des exportations du Vietnam.

Selon Nguyên Anh Duc, vice-président de l'Association des technologies de l'information de Hô Chi Minh-Ville (HCA), le point fort de l'exposition de cette année réside dans les stands conçus pour une interaction directe, permettant aux visiteurs d'expérimenter la technologie sur place, de simuler des processus de production intelligents et d'utiliser des logiciels de gestion et des solutions de commerce électronique. C’est non seulement un lieu de présentation de produits, mais aussi un espace d'expérience et de connexion, aidant les entreprises à trouver des solutions adaptées, à échanger directement avec des experts et à ouvrir des opportunités de coopération commerciale.

Séminaires thématiques

Outre la présentation des produits, l'événement de cette année propose également un séminaire sur les nouvelles tendances technologiques et quatre ateliers approfondis offrant des conseils directs à des groupes d'entreprises spécifiques, allant de l'agriculture d'exportation à l'industrie d'exportation, en passant par les PME, les ménages et les petits commerçants. Les entreprises ont ainsi l'occasion d'échanger, de présenter leurs produits et d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour déployer la technologie de manière pratique et efficace, créant ainsi une base solide pour une transformation numérique durable.

Sous le thème "Solutions de sécurité intégrées, sensibilisation et responsabilité sociale", présenté par M. Hà Nhu Hai, directeur général de la compagnie par actions de la technologie TPX, la présentation porte principalement sur l'application de la technologie pour résoudre deux problèmes fondamentaux: l'amélioration des compétences professionnelles en matière de gestion de la sécurité et la création d'une culture de pratiques sûres pour les travailleurs.

Lors de l'atelier, Phi Anh Tuân, vice-président de l'Association informatique de Hô Chi Minh-Ville (HCA) et vice-président du Club de transformation numérique pour les petites et moyennes entreprises (SMB-DX), a déclaré que dans un contexte de développement technologique rapide et de concurrence de plus en plus féroce, l'utilisation du numérique n'est plus une option, mais une condition indispensable à la survie et au développement des PME. Phi Anh Tuân a souligné les défis majeurs auxquels les PME sont confrontées, notamment la pression exercée pour fonctionner efficacement et réduire les coûts, l'évolution rapide des technologies qui impacte les modèles économiques et l'exigence croissante de normes "propres et vertes" sur les marchés nationaux et internationaux.

Cependant, ces défis s'accompagnent d'opportunités sans précédent. Du côté positif, l'utilisation du numérique contribue à accroître la productivité du travail et crée des conditions de concurrence plus équitables entre les PME et les grandes entreprises. Autrement dit, les PME peuvent élargir considérablement leur champ d'activité grâce au numérique. Les technologies de plateforme telles que l'intelligence artificielle (IA), le big data, l'IoT, le cloud computing et les réseaux sociaux (Social Business) révolutionnent le secteur. Elles aident les entreprises à optimiser leurs opérations, à exploiter les données pour prendre des décisions éclairées et à créer des modèles économiques numériques innovants.

La tendance à la "transformation verte" est notamment considérée comme un élément incontournable du processus de transformation numérique. Avec l'engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, le respect des normes environnementales, des crédits carbone et de la traçabilité est non seulement une obligation, mais aussi un atout économique. Le numérique est un outil puissant pour construire une chaîne d'approvisionnement circulaire, de la gestion des matériaux à la production, en passant par la distribution et le recyclage des déchets, garantissant ainsi la transparence et l'optimisation de l'ensemble du processus.

La présentation a également présenté des outils d'analyse visuelle des données (Dashboard), permettant aux entreprises de suivre leurs activités d'importation et d'exportation en temps réel, en filtrant les informations par secteur, marché et code SH. De plus, des modèles d'apprentissage profond (Deep Learning) sont appliqués pour prévoir les fluctuations de prix, les obstacles techniques et les taux d'imposition, fournissant ainsi des suggestions stratégiques commerciales rapides et efficaces.

Texte et photos : Tân Dat/CVN