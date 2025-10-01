Le Vietnam promeut le développement de CFI avec des partenaires allemands

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh, à la tête d’une haute délégation vietnamienne en visite de travail en Allemagne du 25 au 1 er octobre, a mené diverses activités visant à promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de la finance et de l’investissement.

Photo : VNA/CVN

Le 26 septembre, il a rencontré le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow ; la ministre fédérale de l’Économie et de l’Énergie, Katherina Reiche ; et le vice-président du Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD) et ministre-président de Rhénanie-Palatinat, Alexander Schweitzer.

Les dirigeants allemands ont salué les réalisations économiques du Vietnam et exprimé leur soutien aux efforts visant à créer des centres financiers internationaux (CFI) à Hô Chi Minh-Ville (Sud) et à Dà Nang (Centre), affirmant leur volonté de partager leurs expériences et de collaborer au développement des ressources humaines dans ce domaine.

Ils ont souligné que l’Allemagne considère le Vietnam comme un partenaire stratégique clé en Asie du Sud-Est, doté d’un fort potentiel de développement de la coopération dans les domaines des énergies renouvelables, des infrastructures, des sciences, des technologies et de l’éducation. Ils ont indiqué que le Bundestag allemand prévoyait de ratifier l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) début 2026.

Réaffirmant l’importance que le Vietnam accorde à la coopération multiforme avec l’Allemagne, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a sollicité le soutien de l’Allemagne pour que la Commission européenne lève le "carton jaune" imposé aux produits halieutiques vietnamiens pour pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le Vietnam à la réunion de l’Alliance mondiale des centres financiers internationaux

Le 29 septembre, il a participé à la réunion annuelle de l’Alliance mondiale des centres financiers internationaux (WAIFC) à Francfort. Il s’agissait de la première fois que le Vietnam participait à cet événement, suite à l’adoption par l’Assemblée nationale de la résolution sur le développement des CFI en juin 2025.

Dans son discours, le dirigeant vietnamien réaffirmé la détermination du pays à établir un cadre juridique complet et moderne, conforme aux normes internationales les plus avancées, afin de garantir le bon fonctionnement des CFI. Il a souligné que les autorités nationales et locales travaillaient activement au développement des institutions et des infrastructures. Les conditions sont actuellement réunies pour le lancement des opérations et l’accueil de partenaires internationaux.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam, bien qu’inégalé dans ce domaine, dispose des avantages compétitifs tels que la stabilité politique, un environnement des investissements transparent, une économie résiliente et une population jeune et dynamique, a-t-il souligné.

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a souligné le rôle de référence du WAIFC pour les centres financiers dans un contexte d’instabilité mondiale. Pour le Vietnam, acteur émergent, le WAIFC constitue une porte d’entrée essentielle vers l’intégration financière internationale.

Il a également annoncé trois engagements du gouvernement vietnamien : la mise en place d’un système juridique moderne et transparent pour protéger les investisseurs ; la mise en œuvre de politiques préférentielles compétitives ; et la promotion des investissements dans des infrastructures de qualité pour attirer et retenir les talents.

Le même jour, le dirigeant vietnamien a assisté à la conférence SIBOS 2025 organisée par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), l’un des plus grands événements financiers mondiaux. La participation du Vietnam témoigne de son engagement à s’intégrer à la communauté financière mondiale.

Le 30 septembre, il a présidé la Conférence de promotion des investissements dans les CFI vietnamiens, organisée par le ministère des Finances en coordination avec l’ambassade du Vietnam en Allemagne et le Comité populaire de Dà Nang. L’événement a réuni des dirigeants de grandes entreprises et institutions financières allemandes et européennes.

Lors de la conférence, les autorités de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang ont présenté leurs préparatifs pour les CFI. Un protocole d’accord a également été signé entre le Comité populaire de Dà Nang et Frankfurt Main Finance afin de partager leurs expériences et de promouvoir les investissements dans le CFI à Dà Nang.

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a ensuite rencontré l’Association des entreprises allemandes pour l’Asie-Pacifique (OAV), qui comprenait des représentants d’une vingtaine d’entreprises ayant investi ou cherchant à investir au Vietnam dans des secteurs tels que les infrastructures, les énergies renouvelables, les technologies de l’information et la formation professionnelle.

VNA/CVN