Des myrtilles polonaises prêtes à conquérir le marché vietnamien

Dans une démarche visant à rééquilibrer la balance commerciale et à diversifier l'offre pour ses consommateurs, le Vietnam a officiellement autorisé l'importation de myrtilles fraîches en provenance de Pologne.

Photo : iStock/CVN

Cette décision marque une étape importante dans la coopération agricole bilatérale, renforcée par l'Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA), et devrait enrichir les étals vietnamiens de nouveaux fruits tempérés.

L'ambassade du Vietnam en Pologne a joué un rôle déterminant en facilitant les échanges entre les ministères de l'Agriculture des deux nations, dans le but d'ouvrir le marché vietnamien aux produits agricoles polonais à fort potentiel. Cette initiative ne se contente pas de forger une relation commerciale mutuellement bénéfique; elle offre également aux consommateurs vietnamiens un éventail plus large de fruits tempérés et intensifie la concurrence entre les fournisseurs étrangers.

Après l'autorisation d'importer certains produits carnés en 2023 et 2024, une délégation du ministère vietnamien de l'Agriculture et de l'Environnement a récemment mené une inspection approfondie des sites de culture et de conditionnement de myrtilles en Pologne.

Les résultats, jugés très positifs, ont conduit le 16 septembre 2025 à la notification officielle par le Département de la production et de la protection des végétaux au Service national d'inspection de la santé des végétaux et des semences de Pologne, confirmant l'autorisation d'exporter des myrtilles fraîches vers le Vietnam.

Selon le Bureau commercial du Vietnam en Pologne, les myrtilles sont très prisées pour leur goût raffiné, leur richesse en vitamines, leurs propriétés antioxydantes et leur faible apport calorique. Jusqu'à présent, leur prix élevé - entre 1 et 1,5 million de dôngs (38-57 dollars) le kilogramme - en raison de l'offre limitée et des coûts de transport, les rendait inaccessibles à une large partie de la population. L'arrivée des myrtilles polonaises devrait stimuler la concurrence, diversifier l'offre et rendre ce fruit nutritif plus abordable pour les foyers vietnamiens.

VNA/CVN