Le secrétaire général reçoit le président du groupe Data Center chez Marvell

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a reçu le 1 er octobre à Hanoï Sandeep Bharathi, président du groupe Data Center chez Marvell, en visite de travail au Vietnam.

Le secrétaire général a salué cette visite, qui intervient à l'occasion du 30ᵉ anniversaire de la normalisation des relations Vietnam - États-Unis et de la deuxième année de mise en œuvre du partenariat stratégique global entre les deux pays. Il a hautement apprécié les activités d'investissement et de production de Marvell au Vietnam, estimant qu'elles contribuent concrètement au développement économique du pays et au renforcement des relations bilatérales.

Affirmant que les États-Unis figurent parmi les partenaires de premier plan du Vietnam, Tô Lâm a exprimé le souhait de voir les liens bilatéraux se développer de manière plus approfondie, efficace et durable, au bénéfice des peuples et des entreprises des deux nations.

Soulignant le rôle important de la science et de la technologie dans la croissance, le secrétaire général a indiqué que le Vietnam poursuit ses efforts pour réformer les institutions et perfectionner les politiques et les lois, afin de créer un environnement favorable aux investisseurs nationaux et étrangers.

Il s'est félicité du choix de Marvell et d'autres grands groupes d'élargir leurs activités au Vietnam, et a suggéré plusieurs domaines de coopération prioritaires, notamment le développement de centres de données, l'industrie des semi-conducteurs et la formation de main-d'œuvre qualifiée.

De son côté, Sandeep Bharathi a exprimé son honneur d'être reçu par le secrétaire général et a remercié les dirigeants vietnamiens pour leur vision stratégique en matière de développement scientifique et technologique. Il a rappelé les réalisations de Marvell au Vietnam depuis plus de dix ans et a réaffirmé l'engagement du groupe à accompagner le pays dans ses objectifs de développement dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation.

En outre, il a également exprimé le souhait d'approfondir la coopération avec les ministères, les localités et les universités vietnamiennes afin de promouvoir l'écosystème des semi-conducteurs et de former des ressources humaines, contribuant à faire du Vietnam un maillon essentiel dans la chaîne mondiale du groupe.

