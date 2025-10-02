Le Vietnam et le Cambodge renforcent le commerce bilatéral pour la période 2025-2026

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a signé la décision n°2164/QĐ-TTg approuvant le Plan de mise en œuvre de l'Accord visant à promouvoir le commerce bilatéral entre la République socialiste du Vietnam et le Royaume du Cambodge pour la période 2025-2026.

>> Vietnam - Cambodge : coopération pour rapatrier des restes de soldats volontaires

>> Un pont solide entre les communautés d’affaires vietnamienne et cambodgienne

Photo : VNA/CVN

Le plan vise à assurer la mise en œuvre efficace de l'accord, en facilitant l'accès des entreprises aux préférences tarifaires sur les produits originaires des deux pays.

Il réaffirme également l'importance des relations d'amitié traditionnelle entre les deux pays et contribue à promouvoir leur coopération commerciale, avec la volonté de dynamiser les échanges, notamment dans les secteurs agricoles, aquacoles et industriels, afin d'améliorer le niveau de vie des populations et de favoriser un développement durable partagé.

Le plan prévoit plusieurs actions : diffusion et vulgarisation de l'accord auprès des acteurs concernés ; élaboration d'un décret sur le tarif douanier préférentiel spécial du Vietnam pour appliquer l'accord ; promulgation d'une circulaire fixant les contingents tarifaires pour l'importation de feuilles de tabac séchées et de riz originaires du Cambodge ; ainsi que la mise en place de mécanismes d'échange d'informations et d'évaluations conjointes avec les autorités cambodgiennes.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce est chargé, en coordination avec les autres ministères et organismes compétents, d'informer les fonctionnaires et la communauté d'affaires vietnamienne des dispositions et mesures d'application de l'accord.

De son côté, le ministère des Finances travaillera avec le ministère de l'Industrie et du Commerce pour publier le décret sur le tarif douanier préférentiel spécial, selon une procédure simplifiée, avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de l'accord au Vietnam si nécessaire.

VNA/CVN