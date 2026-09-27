Le MAE saoudien appelle à un retour au statut antérieur au 28 février du détroit d'Ormuz

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhan al-Saoud, a souligné samedi 26 septembre l'importance de rétablir la situation dans le détroit d'Ormuz qui prévalait avant le 28 février, sans imposition de frais ni de restrictions.

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Photo : AFP/VNA/CVN

S'exprimant lors du débat général de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le prince Fayçal a appelé à la liberté de navigation dans les voies navigables internationales, en mettant l'accent sur le détroit d'Ormuz, le détroit de Bab el-Mandeb, la mer Rouge et le golfe d'Aden, et a rejeté leur utilisation par quelque partie que ce soit comme moyen de pression ou de menace.

Il a déclaré que la sécurité de la région du Golfe faisait partie intégrante de la sécurité de la région et du monde dans son ensemble, ajoutant que la stabilité dans le Golfe était directement liée à la sécurité énergétique mondiale, au commerce international et aux chaînes d'approvisionnement.

Il a noté que l'Arabie saoudite soutenait les efforts et les initiatives visant à apaiser les tensions dans la région et a souligné l'importance de veiller à ce que l'ensemble de la région reste exempte d'armes de destruction massive.

Les États-Unis et Israël ont lancé une frappe militaire de grande envergure contre l'Iran le 28 février, à laquelle l'Iran a riposté en prenant pour cible Israël et plusieurs sites à travers le Moyen-Orient. Ce conflit a perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, perturbant considérablement les exportations de pétrole de l'Arabie saoudite vers les marchés mondiaux.

Xinhua/VNA/CVN