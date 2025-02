Le rôle central du Parti communiste du Vietnam dans la nouvelle ère de développement du pays

À l'occasion du 95 e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, le professeur et docteur Cheng Hanping, directeur du Centre de recherche sur le Vietnam à l'Université des sciences et technologies du Zhejiang, a affirmé que, dans le processus de réforme et de construction de la "nouvelle ère" actuelle, le Parti communiste du Vietnam joue un rôle central et irremplaçable.

Photo : VNA/CVN

Le Professeur Cheng Hanping a souligné que, premièrement, le Parti communiste du Vietnam a fixé deux grands objectifs pour les 100 prochaines années. D'ici 2030, à l'occasion du centenaire de sa fondation, le Vietnam ambitionne de devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur. D'ici 2045, marquant le centenaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam, le pays aspire à devenir une nation développée à revenu élevé. Ces deux objectifs visent à bâtir un Vietnam socialiste nouveau, prospère, où la population jouit d’une vie sûre et épanouie.

Ces ambitions reposent sur les fondements nationaux, les conditions spécifiques du Vietnam ainsi que sur le contexte mondial actuel. Seul le Parti communiste du Vietnam est en mesure de placer l’intérêt du peuple au cœur de ses priorités et de proposer une stratégie d’une telle envergure.

Deuxièmement, selon lui, il ne s'agit pas seulement d’un simple slogan de mobilisation : le Parti communiste du Vietnam met en œuvre une série de stratégies concrètes pour atteindre ces deux objectifs du centenaire, notamment la lutte contre la corruption, la rationalisation de l’appareil administratif et la promotion du développement national avec détermination et fermeté. Grâce à ces mesures, le Parti poursuit son ambition de transformation profonde du pays.

Selon le Professeur Cheng Hanping, la lutte contre la corruption et la rationalisation de l’appareil étatique sont, d’une part, directement liées à la réalisation des deux objectifs du centenaire et constituent des préoccupations majeures de la population. La corruption est un défi mondial, mais seuls des dirigeants communistes intègres et transparents peuvent atteindre l’objectif ultime d’une gouvernance exemplaire. De plus, cette politique permet d’alléger le fardeau des institutions publiques vietnamiennes en éliminant les lourdeurs bureaucratiques et les chevauchements administratifs. En outre, la lutte contre la corruption et le gaspillage renforce l’unité nationale et bénéficie d’un large soutien de la population vietnamienne.

Évoquant les opportunités et les défis auxquels le Parti communiste du Vietnam est confronté dans cette "nouvelle ère", le professeur Cheng Hanping estime que les opportunités pour le Vietnam l’emportent sur les défis. Premièrement, l’unité au sein du Parti communiste du Vietnam se consolide, comme en témoignent ses actions concrètes. Deuxièmement, les décisions du Comité central du Parti sont de plus en plus pertinentes, en phase avec les aspirations du peuple et largement soutenues par la population. Troisièmement, le centre de gravité stratégique mondial se déplace vers la région Asie-Pacifique, offrant au Vietnam des avantages démographiques ainsi qu’un dynamisme économique soutenu par la vitalité de sa population. Ces éléments représentent des atouts majeurs pour le développement futur du pays.

VNA/CVN