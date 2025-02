Le chef du Parti communiste indien souligne le leadership du PCV

Doraisamy Raja a noté que la création du PCV répondait aux défis majeurs auxquels le Vietnam était confronté sous l’oppression coloniale, en fournissant les bases idéologiques et organisationnelles du mouvement de libération nationale. En introduisant le marxisme-léninisme au Vietnam, le Parti a lié la lutte du pays pour l’indépendance au mouvement communiste mondial, façonnant une approche révolutionnaire scientifique et systématique qui a uni les travailleurs et les paysans contre l’impérialisme et le féodalisme.

Selon lui, au début des années 1940, sous la direction du Président Hô Chi Minh, le PCV s’est adapté aux circonstances changeantes en créant le Front Viet Minh en 1941, rassemblant les forces patriotiques. Cette démarche stratégique a élargi et renforcé le mouvement de libération nationale. En tirant parti des développements mondiaux pendant la Seconde Guerre mondiale, le Parti a mobilisé les masses, mis en place une résistance armée et sécurisé les zones libérées. Ces efforts ont abouti à la victoire de la Révolution d’août 1945, qui a conduit à la déclaration d’indépendance du Vietnam et à la création de la République démocratique du Vietnam.

Le dirigeant du PCI a souligné que les victoires du Vietnam dans les guerres de résistance contre le colonialisme français et l’impérialisme américain reflétaient la vision stratégique du PCV, ses capacités de mobilisation des masses et son engagement indéfectible en faveur de la libération nationale et du socialisme. Il a souligné que la direction révolutionnaire du Parti a perduré en raison de sa clarté idéologique, de sa capacité d’adaptation et de son lien profond avec le peuple - des facteurs qui ont non seulement assuré les triomphes passés mais continuent de guider le progrès et la souveraineté du Vietnam aujourd’hui.

Doraisamy Raja a estimé que la politique du Dôi moi (Renouveau) du Vietnam a marqué une période de transformation dans l’histoire moderne du pays en passant d’une économie planifiée à une économie de marché à orientation socialiste. Le leadership du PCV dans cette transition s’est caractérisé par sa vision stratégique, sa capacité d’adaptation et son engagement indéfectible en faveur du socialisme, du développement national et du bien-être public. Il a noté que la décision du Parti de mettre en œuvre le Dôi moi reflétait une profonde compréhension du Vietnam.

VNA/CVN