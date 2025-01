Le Parti communiste du Vietnam conduit le pays vers une nouvelle ère de prospérité

Le Parti communiste du Vietnam (PCV) a non seulement fait preuve de leadership lors des guerres de résistance passées, mais a également donné un brillant exemple en guidant le processus révolutionnaire, conduisant le pays à la victoire finale, à l’unification nationale et à une nouvelle ère de prospérité, a déclaré un chercheur cubain.

S’adressant aux correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Cuba à l’occasion du 95e anniversaire du PCV (3 février 1930-2025), le Dr. Ruvislei González Saez, du Centre d’études de politique internationale de Cuba, a souligné le rôle du Parti dans le mouvement de libération nationale de 1930 à 1945.

La naissance du PCV, connu à l’époque sous le nom de Parti communiste indochinois, a marqué un tournant historique dans la lutte de la classe ouvrière et des paysans et dans le processus révolutionnaire en Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré, notant que depuis sa création, le Parti s’est fixé des objectifs clairs qui lui ont permis de perdurer jusqu’à aujourd’hui avec une forte légitimité et crédibilité.

Il a mis en avant le rôle crucial joué par le président Hô Chi Minh dans la fondation du PCV, affirmant que le défunt président était un architecte, un guide et une force motrice derrière le bloc de grande union nationale.

Le Dr. Ruvislei González Saez a souligné les glorieuses réalisations du Vietnam sous la direction du PCV au cours des luttes pour la libération, l’indépendance et la réunification nationales, ainsi que le processus de rénovation (Dôi moi) au cours des quatre dernières décennies, et la transformation du Vietnam en l’un des pays les plus dynamiques du monde aujourd’hui.

Le Dôi moi a contribué à réduire le taux de pauvreté de près de 80% dans les années 1980 à moins de 3% aujourd’hui, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il s’agit d’une réalisation importante, aidant plus de 40 millions de personnes à sortir de la pauvreté et à construire un pays plus prospère.

En ce qui concerne la lutte contre la corruption et la politique actuelle de rationalisation de l’appareil administratif au Vietnam, le chercheur cubain a déclaré que la lutte contre la corruption sans zones restreintes contribue à renforcer la transparence dans le sein du Parti et son prestige.

Vers une nouvelle ère de prospérité

Pour les objectifs futurs du Vietnam, le Dr. Ruvislei González Saez a déclaré que le Vietnam entre dans une nouvelle ère grâce aux actions menées par le PCV avec une forte détermination.

Selon lui, le PCV a réussi à positionner et à mener à bien ses affaires étrangères grâce à la diplomatie du bambou et à la politique des quatre "non". En identifiant le potentiel et les défis actuels, le Parti a contribué à faciliter la transition d’un pays à revenu faible à moyen vers un pays à revenu moyen, et il est certain que le Vietnam pourra réaliser son objectif de devenir un pays à revenu élevé à l’avenir.

Avec des réformes administratives, des efforts d’intégration pour élargir les relations économiques avec de nombreux pays du monde entier sous la direction et les actions décisives du PCV, le Vietnam est devenu l’un des nouveaux tigres économiques de l’Asie du Sud-Est et a été classé parmi les 20 économies les plus dynamiques du monde et les 15 économies ayant une croissance durable supérieure à 5%.

Le Vietnam est devenu la 35e plus grande économie et devrait figurer parmi les 25 premières à maintenir des taux de développement stables dans les dix prochaines années, a-t-il encore indiqué.

