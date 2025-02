Au seuil d'une nouvelle ère : le Vietnam accélère vers des percées

Fort d'un héritage de réalisations historiques et d'une force forgée au cours de décennies de l’œuvre8 Dôi Moi (Renouveau), le Vietnam est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère d'essor, d'accélération et de percées de la nation, marquée par une étape majeure : le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

>> Une nouvelle ère, une mission partagée avec les entrepreneurs

>> Le Parti communiste du Vietnam conduit le pays vers une nouvelle ère de prospérité

Photo : VNA/CVN

Comme l'a souligné le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le XIVe Congrès national du Parti signifie l'aube d'une nouvelle ère construite sur le succès remarquable de l’œuvre de Renouveau du Vietnam depuis 40 ans - une période définie par un travail acharné, l'innovation et des réalisations historiques.

D'un pays autrefois pauvre et sous-développé isolé par les sanctions, le Vietnam est devenu une nation dynamique à revenu intermédiaire profondément intégrée à l'économie mondiale.

En 2023, la taille économique du Vietnam était 96 fois supérieure à celle de 1986, ce qui lui a permis de se classer parmi les 40 plus grandes économies du monde. Aujourd’hui, le Vietnam entretient des relations diplomatiques avec 194 pays et territoires et a établi des partenariats stratégiques de coopération et de stratégie globale avec les principales puissances mondiales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que malgré les incertitudes et les défis mondiaux, l’économie vietnamienne a continué de se redresser fortement en 2024, grâce à la grande détermination, aux efforts considérables et aux actions drastiques de l’ensemble du système politique, du peuple et du monde des affaires sous la direction du PCV.

À la fin de l’année dernière, le Vietnam a non seulement atteint mais dépassé les 15 objectifs clés, obtenant des résultats remarquables dans de nombreux secteurs, gagnant la reconnaissance du public et de la communauté internationale. En conséquence, la position et l’influence mondiales du pays ont été encore renforcées.

Le Vietnam reste un brillant exemple de croissance économique, se classant parmi les économies à la croissance la plus rapide de la région et du monde. En 2024, le taux de croissance du PIB du pays a atteint un impressionnant 7,09%, avec une taille économique d'environ 470 milliards d'USD. La restructuration économique continue de progresser positivement, avec une amélioration de la qualité de la croissance et une augmentation de la productivité du travail de 5,7%, dépassant les objectifs fixés. L'indice de liberté économique du Vietnam a également grimpé de 13 places, se classant 59e sur 176 pays et territoires.

Photo : VNA/CVN

Le pays a été largement salué pour son contrôle efficace de l'inflation et sa stabilité macroéconomique, même au milieu des turbulences mondiales. Cela a solidifié la réputation du Vietnam en tant que destination sûre et attrayante pour les entreprises, les investisseurs et les partenaires internationaux. Notamment, le Vietnam se classe parmi les 15 premiers pays en développement en termes d'attraction d'investissements directs étrangers (IDE), avec des entrées totales d'IDE atteignant 40 milliards d'USD, dont 25 milliards d'USD décaissés.

En tant que l'une des 20 premières économies mondiales en termes d'échelle commerciale, avec 17 accords de libre-échange (ALE), le Vietnam est devenu un maillon clé des chaînes d'approvisionnement mondiales et régionales. Le pays connaît également une forte transformation vers une économie numérique, une économie verte et des industries de haute technologie respectueuses de l'environnement. Le Vietnam s'est imposé comme un acteur crucial dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs, attirant les principaux géants de la technologie. En 2024, la valeur de la marque nationale du Vietnam a atteint 507 milliards d'USD, se classant au 32e rang sur 193 pays, en hausse d'une place par rapport à l'année précédente.

Des percées stratégiques ont permis des progrès tangibles, améliorant considérablement la qualité de vie de 105 millions de citoyens. Les taux de pauvreté ont fortement diminué et le pays a atteint les objectifs du Millénaire pour le développement plus tôt que prévu.

Priorités principales de la nouvelle ère

Pour atteindre avec succès l'objectif de devenir un pays en développement doté d'une base industrielle moderne et d'un revenu moyen supérieur à l'horizon 2030 et la vision d'une nation développée à revenu élevé à l'horizon 2045, Tô Lâm a souligné la nécessité de déployer le maximum d'efforts à partir de 2025. Il a appelé à des percées dans l'attraction des investissements, à une forte poussée de la production, du commerce et des services, et à un objectif de croissance du PIB d'au moins 8% ou plus en 2025. Cela poserait une base solide pour une croissance à deux chiffres à partir de 2026, marquant la phase de sprint critique pour le Vietnam jusqu'en 2030.

Se faisant l'écho de cette vision, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'importance de revoir les objectifs et les tâches quinquennaux, en s'appuyant sur les objectifs atteints et dépassés, tout en redoublant d'efforts pour atteindre les objectifs restants, en assurant l'achèvement le plus élevé possible du plan quinquennal 2021-2025.

Photo : VNA/CVN

Il a déclaré que la priorité doit être donnée à la stimulation de la croissance économique tout en garantissant la stabilité macroéconomique, en contrôlant l'inflation et en préservant les équilibres économiques clés, appelant à l'élaboration de scénarios de croissance pour atteindre les objectifs fixés, en mettant l'accent sur la revitalisation des moteurs de croissance traditionnels, notamment l'investissement, la consommation et les exportations, tout en créant simultanément des percées dans de nouveaux moteurs de croissance et des forces de production avancées.

Dans le même temps, le gouvernement intensifiera la restructuration organisationnelle pour obtenir un appareil d'élite, rationalisé, fort, efficace, efficient et performant. L'accélération de trois percées stratégiques - l'amélioration institutionnelle, le développement des infrastructures et la formation des ressources humaines - restera au cœur des progrès du Vietnam, a-t-il déclaré.

Comme l'a souligné le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyên Chi Dung, lé sciences et les technologies et l'innovation sont des moteurs essentiels du développement dans la nouvelle ère. Le Vietnam s'est engagé à développer des industries fondamentales, clés, émergentes et de soutien, en visant une autosuffisance et une résilience progressives dans le domaine des sciences et des technologies. Cela permettra au pays de s'intégrer de manière proactive et efficace dans les chaînes de valeur mondiales.

VNA/CVN