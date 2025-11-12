Le roi de Jordanie entame une visite au Vietnam

Le roi du royaume hachémite de Jordanie, Abdallah II Ibn Al Hussein, est arrivé l’après-midi du 12 novembre à Hanoï pour entamer une visite officielle au Vietnam du 12 au 13 novembre 2025, à l’invitation du président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

À l’aéroport international de Nôi Bài, le souverain jordanien a été accueilli par Lê Khanh Hai, membre du Comité central du Parti et chef du Bureau du président de la République ; Nguyên Minh Hang, vice-ministre des Affaires étrangères ; Nguyên Thanh Diêp, ambassadeur du Vietnam aux Émirats arabes unis et accréditée auprès de la Jordanie ; ainsi que des représentants du Bureau présidentiel et du ministère des Affaires étrangères.

Le roi est accompagné du Prince Ghazi bin Mohammad, conseiller principal pour les affaires religieuses et culturelles, du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés Ayman Hussein Abdullah Safadi, ainsi que d’autres hauts responsables du gouvernement jordanien.

Selon l’ambassadeur Nguyên Thanh Diêp, cette visite, la première du monarque du Royaume de Jordanie au Vietnam, et le premier échange de délégations au niveau des chefs d'État/gouvernement entre les deux pays depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques revête une signification particulière à l’occasion du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (9 août 1980 - 9 août 2025).

Elle marque une étape historique et ouvre une nouvelle phase de coopération, jetant les bases d’un renforcement des relations bilatérales dans les domaines d’intérêt commun.

