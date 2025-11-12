Le nombre total de députés de la XVIe Assemblée nationale prévu à 500

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a signé la Résolution N°1891/NQ-UBTVQH15 concernant la répartition prévisionnelle du nombre, de la structure et de la composition des députés de la XVI e Assemblée nationale. Selon cette résolution, le nombre total de députés de la prochaine législature est fixé à 500.

>> Lancement du portail électronique dédié aux élections

>> L’AN examine la réglementation des activités légales liées aux stupéfiants

>> Vietnam : vers une réforme pour un environnement d’investissement plus attractif

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale prévoit que 217 députés (43,4%) proviendront des organes centraux tandis que 283 députés (56,6%) seront élus dans les localités.

Parmi les représentants des organes centraux, la répartition se fera comme suit : les organes du Parti : 10 députés (2%) ; ceux de la Présidence : 3 députés (0,6%) ; les organes de l’Assemblée nationale (députés exerçant à plein temps au niveau central) : 145 députés (29%) ; le gouvernement et les organismes gouvernementaux : 15 députés (3%)...

Concernant les députés élus au niveau local, deux types de structures sont prévus : structure d’orientation : 179 députés (35,8%) ; structure de référence (proposée par les provinces et municipalités) : 104 députés (20,8%).

La structure d’orientation sert de cadre pour la sélection des candidats, incluant notamment : les dirigeants des villes et provinces du ressort central assumant aussi la position de chef de délégation des députés, les députés à plein temps dans les délégations locales des députés, les représentants des milieux religieux, de l’armée, de la police, de la justice, des instituts de recherche, des universités et du secteur économique.

La structure de référence, plus souple, permet aux localités de proposer des candidats issus des secteurs de la science et de la technologie, des finances, de l’éducation, de la santé, de la culture et des arts, de l’administration locale, de la sécurité intérieure, ainsi que des milieux intellectuels et indépendants.

Dans la structure, une attention particulière sera portée à la représentation des femmes, des jeunes, des non-membres du Parti et des candidats issus des minorités ethniques.

La résolution souligne également des critères combinés pour certains candidats pouvant appartenir à plusieurs structures, notamment membres du Comité central du Parti ; personnes sans affiliation au Parti ; jeunes députés ; députés réélus ; représentants des minorités ethniques qui devront constituer au moins 18% des candidats inscrits sur la liste officielle, avec une attention particulière pour les minorités peu représentées ; femmes, qui devront représenter au moins 35 % des candidats officiels.

Enfin, la résolution prévoit que chaque villes et province dispose d’au moins quatre députés résidant et travaillant sur place. La Résolution n°1891/NQ-UBTVQH15 est entrée en vigueur à partir du 10 novembre 2025.

VNA/CVN