La visite du roi de Jordanie au Vietnam : un nouvel élan pour la coopération bilatérale

À l'invitation du président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong, le roi Abdallah II Ibn Al Hussein du Royaume hachémite de Jordanie effectuera une visite officielle au Vietnam les 12 et 13 novembre 2025. Cette visite, la première d'un chef d'État jordanien à Hanoï, intervient à l'occasion du 45ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1980-2025).

>> Le roi du Royaume hachémite de Jordanie effectuera une visite officielle au Vietnam

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon l'ambassadeur du Vietnam aux Émirats arabes unis, également accrédité en Jordanie, Nguyên Thanh Diêp, cet événement marque un jalon historique et ouvre une nouvelle ère de coopération bilatérale. Il souligne que le roi Abdallah II nourrit depuis longtemps une affection particulière pour le Vietnam, admirant la résilience de son peuple et les progrès impressionnants accomplis dans le développement économique et social.

Lors de ses précédentes rencontres avec les dirigeants vietnamiens, le roi Abdallah II de Jordanie a fait part de son admiration pour le Vietnam et son peuple. Il a exprimé le souhait de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines politique, économique et social. Soulignant son attachement particulier au Vietnam, il a manifesté le désir d'effectuer une visite dans un avenir proche.

Durant son séjour, le souverain jordanien aura un entretien avec le président Luong Cuong, assistera à la signature de plusieurs accords, rencontrera les principaux dirigeants vietnamiens et participera au Forum d'affaires Vietnam-Jordanie, ainsi qu'à une table ronde sur le textile. Il va déposer également une gerbe de fleurs au Mémorial des Héros et rendre hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée.

L'ambassadeur vietnamien a exprimé son espoir que cette visite donnera une nouvelle impulsion aux relations bilatérales dans tous les domaines. Sur le plan politique et diplomatique, les deux pays renforceront les échanges de délégations, notamment de haut niveau et la coordination au sein des forums et organisations internationaux.

Sur le plan économique, l'objectif est de porter le commerce bilatéral à 500 millions de dollars d'ici 2030, puis à un milliard d'ici 2035. La coopération dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de la production Halal, de la formation, du développement des ressources humaines de haute qualité dans le domaine des technologies de l'information, du numérique, de l'intelligence artificielle, de l'énergie verte et du tourisme constitue également une priorité.

Le commerce bilatéral s'est établi à environ 190 millions de dollars en 2024, dominé par les exportations vietnamiennes de produits agricoles, aquatiques et électroniques. À la fin de septembre 2025, le Vietnam comptait cinq projets jordaniens en activité, pour un capital total d'un million de dollars, se classant au 108ᵉ rang parmi les 153 pays et territoires investissant au Vietnam.

L'ambassadeur a encouragé les entreprises vietnamiennes à explorer le marché du Moyen-Orient, en s'appuyant sur une meilleure connaissance de la culture islamique et des pratiques locales, ainsi qu'en participant à de grands salons professionnels à Dubaï et Riyad tels que Gulfood, Arab Health, Big 5, ADIPEC.

L'ambassadeur a déclaré être particulièrement impressionné par Petra, site inscrit au patrimoine mondial et considéré comme l'un des biens culturels les plus précieux de l'humanité. Il a rappelé qu'en 2007, Petra avait été élue parmi les sept nouvelles merveilles du monde.

VNA/CVN