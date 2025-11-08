Le roi du Royaume hachémite de Jordanie effectuera une visite officielle au Vietnam

À l'invitation du président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong, le roi Abdallah II Ibn Al Hussein du Royaume hachémite de Jordanie effectuera une visite officielle au Vietnam les 12 et 13 novembre 2025.

Photo : VNA/CVN

