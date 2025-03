Accès au crédit et simplification administrative : des priorités pour les PME vietnamiennes

Le secteur privé, fort de près d'un million d'entreprises et de cinq millions d'entreprises individuelles, contribue à hauteur de 51% au PIB et de 30% au budget de l'État. Cependant, la majorité des petites et moyennes entreprises sont confrontées à des défis considérables pour étendre leurs installations de production et renforcer leur compétitivité.

>> Le Premier ministre préside une conférence avec les PME

>> Le PM encourage les PME à surmonter leurs propres limites pour se développer

>> Levée des obstacles pour le développement des PME

Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques du Département du développement de l'entreprise privée et de l'économie collective du ministère des Finances, 67.034 entreprises ont quitté le marché au cours des deux premiers mois de l'année, dont 84,9% ont opté pour une suspension temporaire de leurs activités. Ce chiffre illustre clairement la pression financière et les difficultés de maintien de l'activité auxquelles sont confrontées les petites et moyennes entreprises (PME).

À Hô Chi Minh-Ville, de nombreuses entreprises manufacturières peinent à accéder aux terrains nécessaires à l'expansion de leur production en raison de la flambée des prix du foncier dans cette métropole du Sud du pays. Malgré une baisse par rapport à l'année dernière, les taux d'intérêt élevés continuent d'exercer une pression sur les entreprises, comme l'a souligné Nguyên Quôc Anh, directeur de la Sarl de caoutchouc Duc Minh.

En outre, les PME doivent aussi faire face à des procédures administratives compliquées. De nombreuses réglementations sont obsolètes et non conformes aux pratiques actuelles, tandis que le personnel des PME est souvent insuffisant pour gérer ces procédures complexes, ce qui engendre des coûts importants et nuit à leurs résultats opérationnels, a indiqué Nguyên Ngoc Hoa, président de l'Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Selon le professeur et docteur Trân Dinh Thiên, ancien directeur de l'Institut d'économie du Vietnam, les entreprises privées, bien qu'étant les plus nombreuses et contribuant grandement au développement économique, particulièrement à Hô Chi Minh-Ville, font encore face à des obstacles majeurs en termes de mécanismes, d'accès au crédit et de procédures administratives.

Afin de pallier ces difficultés, il est impératif d'accélérer la réforme administrative et de faciliter l'accès des entreprises aux terrains nécessaires à leur expansion. La ville doit mettre en place des politiques spécifiques pour aider les PME privées à obtenir des prêts à taux préférentiels et des terrains dédiés à la production. Il est également crucial de se concentrer sur le conseil en gouvernance, la formation des ressources humaines et la mise en relation des entreprises avec les marchés, afin de renforcer leur compétitivité.

VNA/CVN