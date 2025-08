Un système d’alerte précoce aux tempêtes prévu dans les baies de Ha Long et Bai Tu Long

>> Préserver le patrimoine de la baie de Ha Long

>> Chavirement tragique à Ha Long : 28 morts, les recherches continuent

>> Naufrage tragique à Ha Long : un homme sauve la vie de plusieurs personnes

Photo : Baoquangninh/CVN

L'initiative vise à améliorer la sécurité des touristes et des navires opérant dans les baies de Ha Long et Bai Tu Long, notamment après le tragique accident impliquant le bateau touristique Vinh Xanh 58.

Le président du Comité populaire provincial, Pham Duc An, a souligné l’importance de la mise en place de ce système dans les zones côtières clés.

Il a expliqué que l’objectif principal était d’assurer la sécurité du tourisme et de contribuer au développement économique et social de la région, ajoutant que la province s’engaget à allouer des ressources pour l’investissement et le fonctionnement du projet.

L’Institut des sciences de la Terre relevant de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam a proposé la mise en place d’un système de surveillance et de prévision haute résolution pour Quang Ninh.

Le projet utilisera des équipements modernes, similaires à ceux mis en œuvre avec succès à Hanoi. La province de Quang Ninh et l’Institut ont évalué la faisabilité, le modèle d’investissement et le fonctionnement du système.

Le système sera déployé dans les principales zones touristiques des baies de Ha Long et Bai Tu Long, ainsi que dans les zones côtières, pour donner l’alerte, en temps utile et de manière efficace et précise en cas de danger imminent tel qu’un orage, un typhon, une mer houleuse, permettant aux individus et aux communautés de prendre des mesures pour atténuer les risques et se préparer aux impacts potentiels.

Quang Ninh a chargé le Département de l’agriculture et de l’environnement de prendre les mesures nécessaires au développement du projet et de conseiller le Comité populaire provincial sur la politique d’investissement.

VNA/CVN