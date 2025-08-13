Lâm Dông

Une tortue marine rare sauvée et relâchée dans la réserve de Hon Cau

Une tortue verte (Chelonia mydas) de près de 12 kg, a été relâchée le 12 août dans les eaux de l’aire marine protégée de Hon Cau, dans la province de Lâm Dông. L'opération a été menée conjointement par le poste des gardes-frontières du port de Liên Huong et le comité de gestion de la réserve.

Cette espèce est inscrite sur la Liste rouge de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) en tant qu'espèce en danger d'extinction. Elle figure également à l'Annexe I de la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction), qui en interdit le commerce. Au Vietnam, cette espèce est inscrite sur le Livre rouge du Vietnam pour souligner son statut critique.

La tortue s'était égarée le 11 août dans le canal de refroidissement de la centrale thermique de Vinh Tân 1, dans la province de Lâm Dông. Prise en charge rapidement par les gardes-frontières, elle a été confiée aux experts de Hon Cau pour recevoir des soins.

Jugée en parfaite santé et sans blessure, la tortue a été marquée du code VN1611 avant d'être relâchée. Ce marquage permettra de suivre son parcours à des fins scientifiques et de conservation.

D'une superficie d'environ 12.500 hectares, l'aire marine protégée de Hon Cau est un site de reproduction crucial pour les tortues marines, dont la saison de ponte va de mai à octobre. Son écosystème riche constitue un habitat vital pour de nombreuses autres espèces aquatiques de grande valeur écologique.

