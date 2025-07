La Croix-Rouge se mobilise pour venir en aide aux habitants sinistrés à Nghê An

Le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam (CRVN) a décidé jeudi 24 juillet de lancer une opération de secours d’urgence pour venir en aide aux habitants touchés par les inondations suite au typhon Wipha dans la province de Nghê An (Centre).

Photos : VNA/CVN

Le comité a engagé près de 650 millions de dôngs (24.870 dollars) pour venir en aide aux habitants sinistrés. Cette somme comprend 200 millions de dôngs en espèces pour les familles victimes de décès, de blessures ou de pertes importantes de logement, de moyens de subsistance et de nourriture, ainsi que des centaines de colis de secours.

Une équipe de la CRVN se rendra dans les localités touchées pour apporter de l’aide et un soutien moral aux habitants.

Parallèlement à l’acheminement de l’aide d’urgence, le Comité central de la VRCS a demandé à ses unités spécialisées de collaborer étroitement afin d’assurer une distribution rapide et ciblée, répondant aux besoins réels.

Selon le Bureau permanent du Comité directeur de prévention des catastrophes naturelles, de recherche, de sauvetage et de défense civile de la province de Nghê An, le 24 juillet après-midi, 30 communes de la province restaient totalement ou partiellement isolées, avec 22.394 foyers, soit 102.182 personnes, privés d’électricité. Les inondations ont fait trois morts, un disparu et quatre blessés. Au total, 495 maisons ont été endommagées, tandis que 1.276 autres sont toujours submergées.

Les autorités de Nghê An travaillent en étroite collaboration avec les forces militaires pour déployer des hélicoptères afin de larguer des fournitures essentielles dans les zones encore inaccessibles par la route.

VNA/CVN