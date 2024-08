PetroVietnam renforce la coopération avec des partenaires étrangers

Une conférence de PetroVietnam Maintenance and Repair Corporation (PVMR) et des partenaires étrangers vient d'avoir lieu à Hô Chi Minh-Ville. L’objectif est de promouvoir la coopération et le développement global dans la fourniture de services d'inspection, de maintenance et de réparation des conduites de pétrole et de gaz au Vietnam à Hô Chi Minh-Ville..

>> PetroVietnam : une forte hausse de principaux indicateurs de production de pointe

>> PV Drilling signe un contrat avec Drillmec pour l'acquisition d'une unité de reconditionnement hydraulique

>> Le potentiel de développement de l'énergie éolienne à Bà Ria-Vung Tàu

La filiale "entretien et réparation" de PetroVietnam souhaite coopérer avec des partenaires étrangers de premier rang pour améliorer ses capacités de maintenance et de réparation du réseau d’oléoducs et de gazoducs. L’objectif est de répondre aux exigences des clients tout en mettant en œuvre un programme de coopération dans l'esprit "une équipe, un objectif" pour un bénéfice mutuel.

C’est ce qu’a souhaité le directeur général de PetroVietnam Maintenance and Repair Corporation (PVMR), Lê Van Sy, lors de la récente conférence de coopération entre PVMR et des partenaires étrangers. L’objectif est de promouvoir la coopération et le développement global dans la fourniture de services d'inspection, de maintenance et de réparation des conduites de pétrole et de gaz au Vietnam à Hô Chi Minh-Ville.

Lors de la conférence, PVMR et ses partenaires ont présenté leurs capacités, leurs forces et leurs expériences. Le président du conseil d'administration de PVMR, Nguyên Trung Tri, a informé, à cette occasion que le marché du service de technologie d'inspection en ligne (ILI - Inline Inspection technology) pour nettoyer et inspecter les oléoducs et les gazoducs est très dynamique au Vietnam. À l’heure actuelle, il attire de nombreux investisseurs internationaux.

"La création d'une joint-venture entre PVMR et ses partenaires pour réaliser ce service est nécessaire et opportune. Cependant, il y aura, dans les premiers temps, de nombreuses difficultés marketing et légales", a-t-il déclaré, avant de partager : "À cet égard, PVMR, en tant qu'entreprise du pays hôte, devrait trouver des moyens pour aider les partenaires à participer rapidement au marché vietnamien, en répondant aux réglementations juridiques locales". Des questions concernant la technologie, la technique et le prix y ont été abordées.

"Pour leur part, les experts devraient ainsi calculer et optimiser spécifiquement les solutions de construction pour réduire les coûts, contribuant à garantir à la fois les aspects techniques et des prix compétitifs par rapport aux entrepreneurs existants au Vietnam", a ajouté-t-il.

À cette occasion, PVMR a signé un protocole de coopération avec ses partenaires tels que DCSE Lab (National Key Laboratory of Digital Control and System Engineering - Laboratoire national Clé de Contrôle numérique et ingénierie des systèmes - Université nationale de Hô Chi Minh-Ville), la compagnie des services de pipelines ASR (Malaisie), et le groupe technologique Koins (République de Corée).

Texte et photos : Mai Phuong/CVN