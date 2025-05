Nouvelle baisse des prix des carburants depuis l’après-midi du 8 mai

Conformément à une décision conjointe des ministères de l'Industrie et du Commerce et des Finances, les prix de détail des produits pétroliers ont été revus à la baisse à compter de 15h00 aujourd'hui.

Cette révision fait suite à l'analyse de l'évolution des cours mondiaux du pétrole, des changements du taux de change VND/USD, et en application des réglementations en vigueur.

Cette mesure vise à assurer l'alignement des prix de détail vietnamiens sur les tendances internationales, tout en incitant à une utilisation plus rationnelle des carburants par les consommateurs.

Ainsi, le prix plafond de l’essence E5 RON92 est fixé à 18.777 dôngs le litre (en baisse de 377 dôngs), et celui de la RON95-III à 19.179 dôngs le litre (en baisse de 407 dôngs).

Les prix du diesel, du pétrole lampant et du mazout s’établissent respectivement à 16.809 dôngs le litre (soit une baisse de 550 dôngs), 16.941 dôngs le litre (soit une baisse de 623 dôngs) et 15.533 dôngs le kilogramme (soit une baisse de 665 dôngs).

Parallèlement, les autorités ont pris la décision de ne pas recourir au Fonds de stabilisation des prix des carburants.

Depuis le début de l'année, le prix de l'essence RON95 a connu neuf hausses et dix baisses. Quant au diesel, il a été augmenté à huit reprises, diminué à dix reprises et est resté stable une fois.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a assuré de sa collaboration continue avec les organismes compétents pour assurer l'inspection et la supervision de l'application des réglementations relatives à l'approvisionnement en carburants, et a réaffirmé sa détermination à sanctionner rigoureusement toute infraction constatée.

VNA/CVN