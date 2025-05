Une institutionnalisation rapide de la résolution du Parti sur le secteur économique privé

>> Les enjeux du développement de l'économie privée au Vietnam

>> Le Politburo publie une résolution sur le développement du secteur économique privé

L'événement, réunissant des membres permanents du gouvernement, des ministères et des secteurs, a porté sur l'élaboration d'une résolution de l'Assemblée nationale (AN) et d'un plan d'action gouvernemental pour la mise en œuvre de la Résolution n° 68-NQ/TW, datée du 4 mai 2025.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a souligné que le projet de Résolution de l'AN devait être soumis à l’AN lors de sa neuvième session en cours afin de traiter rapidement les questions urgentes. Compte tenu du temps limité, des exigences élevées et de la portée étendue du sujet, il a insisté sur l'importance d'adopter une approche adaptée et réalisable.

Il a souligné la nécessité d'accorder une attention particulière aux questions qui suscitent le plus d'intérêt auprès des entreprises et du public, notamment celles qui sont urgentes, essentielles et peuvent être traitées immédiatement sans ressources importantes. Il a également demandé que des efforts soient investis dans l'élaboration de mesures agissant comme des « catalyseurs », capables de créer un impact significatif et un nouvel élan pour promouvoir le développement des entreprises et libérer le potentiel de production.

Avec l'objectif de compter 2 millions d'entreprises dans tout le pays d'ici 2030, soit le double du nombre actuel, car seule la croissance des entreprises permet le développement du pays, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les procédures administratives doivent être aussi rapides, simples et rentables que possible, notamment en matière d'enregistrement des entreprises, de règlement des litiges et de procédures de faillite.

Il a appelé à la mise en place de mécanismes pour soutenir la croissance des entreprises afin de créer des emplois et d'améliorer les conditions de vie. Ces mécanismes comprennent des politiques visant à aider les entreprises familiales à se transformer en entreprises, les petites entreprises en entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises en entités encore plus grandes.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de concrétiser les dispositions de la Résolution 68 visant à garantir pleinement les droits de propriété, la liberté d'entreprise et la concurrence loyale. Il a également appelé à la promotion des partenariats public-privé sous diverses formes, telles que leadership public – gouvernance privée, investissement public – gestion privée et investissement privé – utilisation publique.

Le chef du gouvernement a également exigé une plus grande délégation de pouvoirs aux ministères, secteurs, localités et investisseurs pour confier aux entreprises la réalisation de projets d'infrastructures.

Il a déclaré que cela devrait se faire dans le respect des principes de progrès, de qualité et de maîtrise des coûts, ainsi que de prévention de la corruption, du gaspillage et des fautes professionnelles. Tout en prônant des mécanismes favorables, il a souligné l'importance de disposer d'outils pour renforcer la supervision et l'inspection.

Afin de renforcer la confiance du public et des entreprises dans l'investissement et la conduite des affaires, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité d'institutionnaliser les dispositions de la Résolution 68 concernant la distinction entre responsabilité pénale et responsabilité économique, administrative ou civile, ainsi qu'entre responsabilité des entreprises et responsabilité individuelle dans le règlement des violations. Il a insisté sur le fait que, pour les violations civiles et économiques, la priorité devrait être donnée aux recours civils, économiques ou administratifs, permettant aux entreprises et aux entrepreneurs de remédier proactivement aux actes répréhensibles et aux préjudices.

Le Premier ministre a demandé une collecte rapide des commentaires du monde des affaires et la finalisation du projet de Résolution d'ici mai, afin qu'il puisse être soumis à l'Assemblée nationale dès sa neuvième session. Parallèlement, le projet de plan d'action gouvernemental doit être élaboré avec une détermination sans faille, des efforts considérables et une action décisive et ciblée.

La Résolution 68 vise à ce que, d'ici 2030, le secteur économique privé devienne le principal moteur de l'économie nationale, avec 2 millions d'entreprises, soit 20 entreprises pour 1.000 habitants, et au moins 20 grandes entreprises engagées dans les chaînes de valeur mondiales.

D'ici 2045, le secteur connaîtra un développement rapide, fort et durable, participera activement aux chaînes de production et d'approvisionnement mondiales et sera hautement compétitif dans la région et dans le monde. À cette date, l'économie comptera au moins 3 millions d'entreprises, contribuant à plus de 60 % du PIB.

VNA/CVN