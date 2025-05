Premier lot de sucre de coco biologique OCOP de Trà Vinh exporté aux États-Unis

Photo : VNA/CVN

Selon Pham Dinh Ngai, Pdg de Trà Vinh FARM co., ltd (Sokfarm), le producteur, ce sucre est issu du nectar de fleurs de cocotier fraîches. Il faut plus de huit litres de nectar pour produire un seul kilogramme de sucre, délicatement concentré grâce à une technologie avancée à basse température (maintenue à 55-60°C) pendant plusieurs heures. Ce procédé préserve les minéraux et nutriments naturels du nectar.

Ce premier lot d'exportation sera fourni à des partenaires américains du secteur des aliments diététiques, notamment pour la fabrication de barres énergétiques et de produits de boulangerie sains, a-t-il ajouté. Fondée en 2019, Sokfarm commercialise actuellement six produits phares à base de nectar et de sucre de coco, tous certifiés 4 ou 5 étoiles par le programme vietnamien "Chaque commune son produit" (OCOP).

L'entreprise gère une plantation de noix de coco certifiée biologique de 20 hectares, conforme aux normes biologiques de l'USDA (États-Unis), de l'UE, du JAS (Japon) et du Canada. De plus, l'entreprise collabore avec 35 familles d'agriculteurs locaux du district de Tiêu Can pour s'approvisionner en nectar de coco brut. À ce jour, ses produits ont été officiellement exportés vers le Japon, les Pays-Bas, l'Allemagne, les États-Unis et l'Australie.

Trà Vinh compte actuellement 393 produits certifiés OCOP, dont trois 5 étoiles et 46, 4 étoiles. Selon les autorités, après certification, la production et le chiffre d'affaires annuels des produits OCOP 5 étoiles et 4 étoiles ont augmenté respectivement de 30 à 60% et de 20 à 52%.

VNA/CVN