Restructurer Petrovietnam selon le modèle d'un groupe national d'industrie et d'énergie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 28 décembre à la conférence pour résumer les activités de production et d'affaires en 2024 et déployer les tâches et plans pour 2025 du Groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (Petrovietnam), lui ordonnant de se restructurer selon le modèle d'un groupe national d'industrie et d'énergie.

L'an 2024 marque la troisième année consécutive où Petrovietnam a battu le record du chiffre d'affaires total, dépassant la barre d’un million de milliards de dôngs (39,28 milliards d'USD), soit une augmentation de 36% par rapport à la période pré-COVID-19 et équivalente à environ 9% du PIB total national.

Les projets clés de Petrovietnam, grâce au soutien du gouvernement, ont été mis en service de manière efficace tels que la centrale thermique Thai Binh 2, les projets du lot B-O Mon, les projets énergétiques de Nhon Trach 3, Nhon Trach 4... Petrovietnam est un pionnier dans le secteur de l'énergie éolienne offshore, participant à la chaîne énergétique mondiale, ouvrant de nouveaux espaces de développement, conformément aux points de vue et aux options du Parti et de l'État.

S’exprimant à la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné les performances du groupe en 2024 et au cours de ces 63 dernières années qui avaient apporté d'importantes contributions à la cause de la défense nationale et au développement socio-économique du pays et garanti la sécurité énergétique et la souveraineté nationale.

En énumérant les objectifs de développement du pays jusqu'en 2030 et en 2045 ainsi que les avancées stratégiques et les tâches clés identifiées par le XIIIe Congrès national du Parti, le chef du gouvernement a déclaré que 2025 serait l'année finale du mandat, l'économie vietnamienne devrait faire une forte percée pour réaliser les objectifs du Plan quinquennal du développement socio-économique 2021-2025. Le gouvernement a ainsi besoin des efforts et des contributions actives des groupes économiques, notamment Petrovietnam.

Le chef du gouvernement a demandé à l’ensemble de l’industrie pétrolière et gazière de se concentrer sur la mise en œuvre de trois objectifs principaux. Notamment, en 2025, Petrovietnam devra atteindre un taux de croissance annuelle d’environ 15 à 20%, contribuant à promouvoir la croissance du PIB du pays à un taux plus élevé, environ 8% et les deux chiffres dans les années suivantes.

Le Premier ministre a demandé au groupe de continuer à maintenir sa part de marché dans le secteur traditionnel du pétrole et du gaz, avec une qualité élevée et une efficacité économique, tout en élargissant le champ d'opération en participant à la chaîne de valeur des nouvelles énergies et des énergies renouvelables ; de continuer à perfectionner les infrastructures de l'industrie pétrolière et gazière dans une direction synchrone et intelligente.

Le groupe s’efforce de devenir le premier groupe énergétique de la région, en participant profondément et efficacement à la chaîne de valeur mondiale ; de promouvoir l’innovation, la science et la technologie, la transformation numérique, avec l’accent mis sur la création de bases de données.

En demandant à Petrovietnam de se restructurer conformément à la stratégie de développement de la nouvelle période, Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de restructurer la gouvernance et les finances ; de promouvoir l’investissement, la production ; de continuer à améliorer les mécanismes ; de proposer des mécanismes politiques spécifiques et adaptés...

