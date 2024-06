La production pétrolière de Vietsovpetro atteint 250 millions de tonnes

Photo : CTV/CVN

Vietsovpetro a réalisé l'extraction de pétrole historique le 15 mai 2024. Créée en 1981 pour explorer et développer les ressources pétrolières du plateau continental sud du Vietnam, l'entreprise n'a vu son premier flux de pétrole commercial qu'en juin 1986 à partir du champ Bach Hô (Tigre Blanc).

Un développement rapide a suivi, consolidant Vietsovpetro en tant que leader de l'exploration et de la production pétrolières au Vietnam. L'entreprise a contribué de manière significative à la croissance économique nationale et à la sécurité énergétique, tout en renforçant le partenariat Vietnam - Russie. Les étapes précédentes comprenaient l'atteinte de 5 millions de tonnes en 1990 et de 200 millions de tonnes en 2012, un témoignage du succès de l'entreprise malgré sa capitalisation initiale de seulement 1,5 milliard d'USD.

À ce jour, Vietsovpetro représente près de 60% de la production pétrolière totale du Vietnam. Ses opérations pétrolières ont généré plus de 89 milliards d'USD de revenus, contribuant pour plus de 58 milliards d'USD au budget de l'État. Il a également collecté et transporté plus de 39 milliards de m3 de gaz de pétrole associé à terre, générant des revenus substantiels et contribuant à contrôler l'inflation, à stabiliser la macroéconomie et à favoriser la croissance économique pendant les périodes difficiles.

L'innovation a été la pierre angulaire du succès de Vietsovpetro. L'entreprise a déposé plus de 3 282 brevets, dont 2 329 sont reconnus comme des innovations pratiques qui améliorent la production et l'efficacité économique, générant des centaines de millions de dollars de bénéfices. En outre, il a formé un large bassin de professionnels qualifiés dans l’exploration, la conception, la construction et l’exploitation pétrolières offshore.

Pour l’avenir, Vietsovpetro étend ses services. Depuis 2005, l'entreprise a identifié la fourniture de services techniques à des parties externes comme un nouveau domaine d'intérêt parallèlement à sa mission principale de production. Cette diversification a contribué à renforcer la reconnaissance de la marque Vietsovpetro tant au niveau national qu'international.

VNA/CVN