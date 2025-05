Les entreprises veulent promouvoir les accords avec leurs partenaires américains

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a présidé mercredi 7 mai une séance de travail avec de grandes entreprises vietnamiennes afin de mettre en œuvre la directive du Premier ministre sur la promotion des accords commerciaux afin de contribuer à l’équilibre des relations commerciales entre les États-Unis et le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Parmi les participants figuraient des entreprises de premier plan telles que le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (PVN), le Groupe pétrolier national du Vietnam (Petrolimex), l’Électricité du Vietnam (EVN), Vietnam Airlines et Vietjet Air.

Ces dernières années, ces entreprises ont réalisé d’importantes importations en provenance des États-Unis, notamment des avions, des machines, des équipements, des turbines pour centrales à gaz, des systèmes de transmission d’électricité, des puces GPU, des matières premières et des carburants, pour un montant de plusieurs milliards de dollars.

Lors de la réunion, les entreprises ont fait le point sur l’état d’avancement des accords d’approvisionnement signés en 2025. Elles ont également évalué et prévu la demande d’importations d’équipements, de biens, de services et de matériaux, dans lesquels les États-Unis possèdent des atouts, pour cette année et à l’avenir.

Elles ont indiqué qu’elles prévoyaient d’intensifier leurs échanges et leurs réunions avec leurs partenaires américains d’ici juin afin de faire progresser la signature de contrats visant à mettre en œuvre les accords et protocoles d’accord déjà signés.

Le ministre Nguyên Hông Diên, qui dirige la délégation gouvernementale chargée des négociations sur un accord commercial réciproque avec les États-Unis, a déclaré que le Vietnam connaît actuellement une demande importante et stable de biens, d’équipements et de services américains, domaines dans lesquels les États-Unis sont forts et dont le Vietnam a besoin.

Il a toutefois noté que le commerce bilatéral n’a pas encore atteint son plein potentiel. Le ministre a insisté sur la nécessité pour les deux parties d’examiner et de résoudre d’urgence les questions en suspens afin de faciliter les échanges de biens et de services essentiels.

Le responsable a également appelé les entreprises à adopter une approche plus proactive pour exploiter ce vaste potentiel, soulignant que ces efforts joueront un rôle crucial dans l’approfondissement substantiel et efficace de la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays.

Ces actions contribueront également à bâtir une relation commerciale plus équilibrée, harmonieuse et durable, a-t-il fait remarquer.

VNA/CVN