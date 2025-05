Appel à hâter le décaissement des capitaux d'investissement publics

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a exhorté les ministères, les secteurs et les localités à identifier et à résoudre les obstacles au décaissement des capitaux d'investissement publics, en présidant une réunion du groupe de travail N°2 du Premier ministre sur ce sujet à Hanoï, le 7 mai.

>> Le décaissement accéléré de fonds publics favorise le développement socio-économique

>> Les ministères et localités appelés à renforcer l'allocation des fonds d'investissement public

>> Le gouvernement accélère le traitement des projets en difficulté depuis longtemps

Photos : VNA/CVN

Le groupe de travail N°2 est chargé de superviser le décaissement des capitaux dans diverses entités, notamment le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, le ministère de la Construction, le Bureau du Comité central du Parti, la Présidence de la République, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, les Universités nationales de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville et certaines localités comme Hanoï, Phu Tho, Bac Giang, Hoà Binh (Nord), Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh, Quang Binh et Quang Tri (Centre).

Selon le rapport du ministère des Finances, le plan d'investissement budgétaire de l'État pour 2025, alloué aux 16 unités du groupe de travail, dépasse 253.250 milliards de dôngs (9,75 milliards de dollars), soit 30,66% du plan d'investissement national fixé par le Premier ministre.

Au 6 mai, le capital total alloué dépassait 250.130 milliards de dôngs, soit 98,76% du plan fixé par le Premier ministre.

Des localités arrivant en tête

Le vice-ministre des Finances, Cao Anh Tuân, a indiqué que sept localités affichaient des taux de décaissement supérieurs à la moyenne nationale : Phu Tho (46,71%), Thanh Hoa (39,02%), Hà Tinh (29,43%), Nghê An (22,56%), Quang Binh (19,23%), Bac Giang (18%) et Hoà Binh (17,34%). Il convient de noter que le ministère de la Construction et la ville de Hanoï ont enregistré des décaissements absolus de plus de 11.820 milliards de dôngs et de près de 9.600 milliards, respectivement

Photo : VNA/CVN

Plusieurs ministères, agences centrales et localités confrontés à des lenteurs dans l'allocation et le décaissement des capitaux ont attribué leurs difficultés à la détermination de l'origine des terres, à la tarification, aux plans d'indemnisation, au déblaiement des sites et aux chevauchements entre l'aménagement du territoire et la planification de la construction. Parmi les autres défis figuraient les longues procédures d'évaluation de l'impact environnemental, les processus de conversion des terres forestières et les pénuries de matériaux, notamment de sable naturel dans certaines localités, en raison des enquêtes en cours sur les licences et l'extraction.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a demandé aux parties compétentes d'examiner en profondeur les difficultés liées à la restructuration organisationnelle tout en s'attaquant activement aux limites de l'application des mécanismes et politiques existants.

Il a chargé le ministère des Finances de coordonner ses efforts avec les autres ministères, secteurs et localités afin de mettre à jour les données précises sur l'allocation et le décaissement des capitaux, d'identifier les causes des retards et de proposer des solutions pour les transferts de capitaux, les allocations et les cessations de projets.

Photo : VNA/CVN

En outre, il a demandé au ministère de la Construction et à l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville de résoudre les problèmes liés à l'approbation du plan de construction à l'échelle 1/500. Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement doit expliquer pourquoi il a proposé de restituer plus de 3.800 milliards de dôngs de capitaux non utilisés, tandis que la province de Quang Tri et l'Université nationale de Hanoï ont été chargées de se concentrer sur la résolution de leurs propres défis.

VNA/CVN