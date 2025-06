Plus de 100 films projetés au 3e Festival du film asiatique de Dà Nang

Photo : SGGP/CVN

Organisé conjointement par l'Association vietnamienne pour le développement du cinéma (VFDA) et le Comité populaire de Dà Nang, l'événement proposera environ 200 projections, ont annoncé les organisateurs lors d'une conférence de presse tenue à Hanoï mardi 3 juin.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a salué l'engagement de la VFDA en faveur du développement des activités cinématographiques universitaires, de la promotion d'un environnement sain pour les cinéastes et du renforcement de la collaboration internationale.

Ta Quang Dông a déclaré que le festival récompensera non seulement les œuvres exceptionnelles, mais favorisera également les échanges professionnels entre cinéastes nationaux et internationaux. Le festival contribuera à faire connaître le cinéma vietnamien, riche en culture, au public international, tout en offrant aux spectateurs locaux l'occasion de découvrir des œuvres exceptionnelles issues de cultures diverses.

Ngô Phuong Lan, présidente de la VFDA, a souligné qu'après deux éditions réussies, DANAFF III connaîtra une croissance significative en termes d'envergure, de durée et de contenu. Cette année, le festival se déroulera sur sept jours et présentera plus de 100 films sélectionnés, contre 46 lors de la première édition et 63 lors de la seconde.

Parmi les nouveautés, citons le programme "Panorama du cinéma asiatique", qui présente des films salués par la critique internationale l'année dernière et plusieurs avant-premières mondiales. Le festival lancera également les "Prix de la critique de cinéma asiatique" dans cette section.

Photo : SGGP/CVN

DANAFF Talents, le programme de formation et de réseautage du festival, proposera des ateliers sur le jeu d'acteur et le développement de projets, aidant les cinéastes émergents à se faire connaître et à bénéficier du mentorat d'experts locaux et internationaux. Un séminaire explorera les expériences internationales et la stratégie du Vietnam pour former des talents de haut niveau pour l'industrie cinématographique dans un contexte mondialisé.

Pour célébrer les 50 ans de la réunification nationale, le festival proposera un programme spécial intitulé "Un demi-siècle de cinéma de guerre vietnamien", présentant 22 films de guerre d'après 1975, ainsi qu'un séminaire sur l'héritage de ce genre et des discussions avec des cinéastes et acteurs de renom.

Le programme "Cinéma sud-coréen à la une" présentera des films coréens remarquables et un séminaire sur le succès de la République de Corée sur le marché cinématographique mondial, tirant des leçons pour le Vietnam par des experts coréens et internationaux.

La section compétitive comprendra 14 films dans la catégorie "Longs métrages asiatiques" et 12 dans la catégorie "Longs métrages vietnamiens". De plus, le programme "Cinéma vietnamien aujourd'hui" présentera 18 productions vietnamiennes récentes.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi que la cérémonie de remise des prix, seront retransmises en direct sur la Télévision vietnamienne (VTV).

VNA/CVN