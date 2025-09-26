Le président vietnamien conclut avec succès son voyage aux États-Unis

Le président vietnamien Luong Cuong, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut niveau, est rentré à Hanoï, achevant avec succès sa mission aux États-Unis, où il a participé au débat général de haut niveau de la 80ᵉ session de l'Assemblée générale des Nations unies et mené diverses activités bilatérales, du 21 au 24 septembre.

Ce déplacement marquait sa première participation à un grand forum multilatéral en tant que chef d'État, dans le contexte du 80e anniversaire de la fondation des Nations unies, et coïncidait avec le 30e anniversaire de la normalisation des relations entre le Vietnam et les États-Unis ainsi que le deuxième anniversaire de leur partenariat stratégique global.

Dans son discours au débat général, Luong Cuong a délivré un message clé intitulé "Honorer les valeurs de la paix, promouvoir une transformation vigoureuse pour bâtir un avenir durable". Il a rappelé que, depuis 80 ans, l'ONU incarnait l'aspiration commune de l'humanité à la paix, à la coopération et au développement, fondée sur les valeurs universelles que sont les droits humains, l'indépendance nationale, l'égalité, la démocratie et le progrès social. Toutefois, le monde est aujourd'hui confronté à de graves défis tels que conflits, guerres locales, course aux armements, unilatéralisme et affaiblissement des engagements politiques.

Il a partagé le parcours du Vietnam, autrefois pays ravagé par la guerre qui est devenu une nation en développement à revenu intermédiaire, déterminé à atteindre le statut de nation à revenu élevé d'ici 2045, à réaliser les Objectifs de Développement Durable (ODD) et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Il a réaffirmé la volonté de son pays de contribuer activement aux efforts collectifs pour bâtir un monde pacifique, prospère et durable.

Les responsables onusiens, dont le secrétaire général António Guterres, ont salué le rôle actif du Vietnam, qualifié de pilier du monde multipolaire actuel, et ont souhaité voir Hanoï jouer un rôle accru dans la gouvernance mondiale. Le pays est également reconnu pour ses contributions aux opérations de maintien de la paix et à la mise en œuvre des ODD.

En marge de la session onusienne, Luong Cuong a eu de nombreuses rencontres bilatérales avec des dirigeants des Nations unies et de plusieurs pays.

Sur le plan bilatéral, dans un contexte marqué par la célébration des 30 ans de relations diplomatiques et des deux ans du partenariat stratégique global, le président vietnamien a réaffirmé le message "laisser le passé de côté, surmonter les divergences et se tourner vers l'avenir". Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques de chacun, pour la paix, la stabilité et la prospérité commune.

Le président vietnamien Luong Cuong a assisté à New York, à une table ronde avec des entreprises américaines. Les grandes entreprises américaines ont exprimé leur confiance dans le potentiel du Vietnam et leur volonté de renforcer leurs investissements dans ce pays.

Le président a également rencontré d'anciens combattants américains et des amis de longue date du Vietnam, illustrant un processus de réconciliation et de guérison exemplaire entre les deux nations autrefois ennemies. Ces échanges ont mis en lumière l'esprit de pardon, de coopération et de construction d'un avenir commun fondé sur la paix et le respect mutuel.

Le chef de l'État a enfin rencontré des représentants de la communauté vietnamienne aux États-Unis, réaffirmant qu'elle constitue une composante inséparable de la nation et une passerelle essentielle dans le développement du partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis.

Le déplacement du président vietnamien a été un succès total tant sur le plan multilatéral que bilatéral, laissant une forte empreinte sur le rôle, le prestige et les contributions substantielles du Vietnam dans la résolution des enjeux mondiaux, tout en renforçant les relations avec les États-Unis et avec d'autres partenaires, au service de la paix et du développement dans la région et dans le monde.

