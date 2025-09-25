Le président vietnamien conclut avec succès son voyage d’affaires aux États-Unis

Dans l’après-midi du 24 septembre (heure locale), le président vietnamien Luong Cuong, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a quitté New York, achevant avec succès sa mission aux États-Unis, où il a participé au Débat général de haut niveau de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies et mené diverses activités bilatérales, du 21 au 24 septembre.

Aux États-Unis, le chef de l’État vietnamien a pris part à la séance solennelle marquant le 80ᵉ anniversaire de l’ONU, a prononcé d’importants discours lors du Débat général de l’Assemblée générale et lors de la réunion spéciale de haut niveau sur l'action climatique. Il a également multiplié les rencontres bilatérales avec des dirigeants d’organisations internationales et de nombreux pays participants.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours au débat général, Luong Cuong a délivré un message central intitulé "Honorer les valeurs de la paix, impulser une transformation forte pour bâtir un avenir durable". Il a rappelé que, depuis 80 ans, l’ONU incarnait l’aspiration commune de l’humanité à la paix, à la coopération et au développement, fondée sur les valeurs universelles que sont les droits humains, l’indépendance nationale, l’égalité, la démocratie et le progrès social. Le président a réaffirmé l’engagement du Vietnam à œuvrer aux côtés de toutes les nations pour assumer les responsabilités communes, surmonter les défis et promouvoir des transformations profondes en faveur d’un monde pacifique, stable, prospère et durable.

En marge de la session onusienne, Luong Cuong a eu de nombreuses rencontres bilatérales avec des dirigeants, dont le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, la présidente de l’Assemblée générale Annalena Baerbock, le chancelier autrichien Christian Stocker, les présidents du Paraguay, du Tadjikistan, du Portugal, de l’Irak et de la Turquie, ainsi que le Premier ministre bulgare.

Le président vietnamien a également rencontré des responsables américains, reçu des dirigeants de grands groupes, échangé avec des partenaires de longue date et des universitaires de renom. Il a participé à une rencontre entre anciens combattants vietnamiens et américains, rencontré le personnel des représentations diplomatiques et des représentants de la communauté vietnamienne aux États-Unis, et présidé la cérémonie du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam à New York.

Ces activités ont réaffirmé la volonté du Vietnam de développer davantage ses relations avec les États-Unis, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et des sciences et technologies, tout en accélérant la mise en œuvre des accords et engagements conclus entre les dirigeants des deux pays.

