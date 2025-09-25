Félicitations à la CCPPC à l’occasion du 76e anniversaire de la Fête nationale de Chine

À l'occasion du 76 e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine (1 er octobre 1949), Dô Van Chiên, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), également président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a adressé une lettre de félicitations à Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Parti communiste chinois (PCC), président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC).

>> Messages de félicitations pour la Fête nationale de Chine

>> Vietnam - Chine : promouvoir le partenariat stratégique global avec “six plus”

Dans sa lettre, Dô Van Chiên a exprimé ses salutations respectueuses et ses meilleurs vœux à Wang Huning ainsi qu’aux membres de la CCPPC, se réjouissant des remarquables réalisations du pays voisin en matière de réforme et d'ouverture, ainsi que de l'édification du socialisme à la chinoise sous la direction du PCC, dirigé par le secrétaire général et président Xi Jinping.

Il a exprimé sa confiance que, sous la direction du président Wang Huning, la CCPPC continuerait de se renforcer et d'accomplir des progrès encore plus importants, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs fixés par le XXe Congrès national du PCC pour le mandat 2022-2027.

Le FPV attache une grande importance à son partenariat d’amitié avec la CCPPC. Il a salué le succès du 3e Programme d'échange d'amitié tenu en avril 2025 dans la région autonome Zhuang du Guangxi, en coopération avec les organisations de la CCPPC et du FPV des provinces frontalières des deux pays.

Il a conclu en souhaitant à Wang Huning et à tous les dirigeants et responsables de la CCPPC bonne santé, bonheur et plein succès dans l'accomplissement des missions confiées par le PCC, l'État et le peuple chinois.

VNA/CVN