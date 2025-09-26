Hô Chi Minh-Ville renforce l’amitié Vietnam - Chine par la diplomatie populaire

Dans la nouvelle phase, où Hô Chi Minh-Ville dispose d’un espace et un potentiel élargis, l’Union des organisations d’amitié et l’Association d’amitié Vietnam - Chine de la ville continueront à lancer de nombreuses activités bilatérales de diplomatie populaire, approfondissant l’amitié Vietnam - Chine et apportant des bénéfices concrets aux peuples des deux pays.

C’est ce qu’a déclaré Trân Khang Chiên, vice-président de l’Association d’amitié Vietnam - Chine de Hô Chi Minh-Ville lors de la rencontre célébrant le 76ᵉ anniversaire de la Fête nationale de la Chine (1 octobre), organisée le 25 septembre après-midi par l’Union des organisations d’amitié de la ville.

Félicitant la Chine à l’occasion de son 76ᵉ anniversaire national, Trân Khang Chiên a souligné que le Vietnam et la Chine sont de bons voisins, de bons amis, de bons camarades et de bons partenaires. Les relations bilatérales, posées par le Président Hô Chi Minh et le Président Mao Zedong, consolidées par les générations de dirigeants et les peuples des deux pays, se développent de plus en plus solidement et constituent un patrimoine commun précieux.

Le dirigeant de l’Association a indiqué que, sur la base des relations solides entre les deux pays, la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement entre Hô Chi Minh-Ville et la Chine avait maintenu une croissance dynamique ces dernières années. La Chine se classe actuellement au 16ᵉ rang parmi les pays et territoires investisseurs dans la ville ; le commerce bilatéral a atteint 24,4 milliards de dollars en 2024 et 11,78 milliards de dollars au premier semestre 2025.

Remerciant l’Union des organisations d’amitié de la ville pour l’organisation de cette cérémonie, Tang Li, consul général de Chine à Hô Chi Minh-Ville, a estimé que, sous la direction des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, le partenariat de coopération stratégique intégrale Chine - Vietnam ne cesse de se renforcer et d’obtenir de nombreux résultats positifs.

Selon lui, l’Association d’amitié Vietnam - Chine de Hô Chi Minh-Ville et le consulat général de Chine ont étroitement coopéré, préservant et promouvant l’amitié traditionnelle sino-vietnamienne dans le Sud. De nombreuses activités d’échanges populaires, telles que l’échange de délégations et des séminaires, ont été organisées, contribuant à cultiver l’amitié entre les peuples des deux pays.

Appréciant et remerciant l’Union et l’Association pour leurs contributions importantes au développement des relations bilatérales, Tang Li a affirmé son engagement à continuer à coopérer étroitement pour déployer les activités de diplomatie populaire, renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, promouvoir les échanges, cultiver l’amitié sino-vietnamienne et contribuer activement à la construction d’une Communauté d’avenir partagé de portée stratégique Vietnam - Chine.

