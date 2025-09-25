Le PM reçoit le secrétaire du Comité du Parti de la province chinoise du Shandong

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, le 25 septembre, à Hanoï, Lin Wu, membre du Comité central du Parti communiste chinois, secrétaire du Comité du Parti de la province du Shandong et président du Comité permanent de l’Assemblée populaire provinciale du Shandong, en visite de travail au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la visite de Lin Wu, en soulignant qu’il s’agissait de sa première visite au Vietnam en tant que secrétaire du Comité du Parti du Shandong, et de la deuxième année consécutive qu’une délégation de haut niveau de cette province effectue une visite au Vietnam. Cela illustre de manière vivante l’amitié et l’importance particulière que le Shandong accorde au partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam - Chine en général, et aux relations entre localités des deux pays en particulier.

Le chef du gouvernement a félicité le Shandong pour ses importantes réalisations en matière de développement, consolidant sa position de troisième puissance économique provinciale de Chine, axée sur les sciences et technologies, et contribuant activement au développement dynamique du pays.

De son côté, Lin Wu a chaleureusement félicité le Vietnam pour ses grandes réalisations socio-économiques récentes. Il a affirmé que le Shandong attachait une grande importance aux relations d’amitié et à la coopération pragmatique avec les ministères, secteurs et localités vietnamiennes. Il s’est engagé à mettre en œuvre de manière efficace les consensus de haut niveau, apportant ainsi des contributions concrètes au développement des relations entre les deux Partis et les deux pays dans la nouvelle étape.

Dans une atmosphère amicale et sincère, les deux parties se sont réjouies des développements positifs enregistrés dans les relations bilatérales à tous les niveaux, notamment dans la coopération entre localités, de plus en plus dynamique et substantielle.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a apprécié les résultats obtenus dans la coopération entre les ministères, secteurs et localités vietnamiennes et le Shandong, notamment l’intensification des échanges et contacts à différents niveaux, ainsi que la coopération dans l’investissement et le commerce, qui constitue un point lumineux. Plusieurs grandes entreprises technologiques du Shandong investissent et opèrent avec efficacité au Vietnam.

Réaffirmant que le Parti, l’État et le gouvernement du Vietnam accordent une haute priorité au développement des relations Vietnam - Chine, le Premier ministre a rappelé la visite historique du Président Hô Chi Minh au Shandong il y a 60 ans. Il a souhaité que la province et les localités vietnamiennes continuent de promouvoir la tradition d’amitié, multiplient les échanges et partages d’expériences, intensifient la formation de cadres et de ressources humaines dans les domaines d’excellence du Shandong, et exploitent davantage les potentiels et avantages de chaque partie afin de créer de nouvelles percées dans la coopération substantielle. Le Premier ministre a également appelé à l’augmentation des importations de produits vietnamiens, en particulier les produits agricoles de haute qualité.

Il a proposé que le Shandong partage ses expériences dans la mise en œuvre des zones de libre-échange et des politiques de facilitation du marché, afin de permettre aux entreprises vietnamiennes d’accéder plus efficacement au marché. Il a encouragé les entreprises du Shandong à intensifier les investissements de haute qualité, associés au transfert de technologies avancées et à la formation de ressources humaines qualifiées pour le Vietnam, notamment dans les secteurs de l’électronique, des technologies de pointe, à faibles émissions et respectueux de l’environnement.

Le Premier ministre a également souhaité que le Shandong renforce sa coopération avec les localités vietnamiennes dans les domaines de la culture et du tourisme, ainsi que les échanges entre les peuples, en particulier entre les jeunes générations, afin de mieux se comprendre, de consolider l’amitié et de contribuer au développement des relations entre les deux Partis et les deux pays.

Pour sa part, Lin Wu a exprimé sa volonté de renforcer les relations d’amitié avec les localités vietnamiennes. Il a affirmé que les deux parties continueront de promouvoir et d’améliorer la qualité de leur coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la production, tout en élargissant la coopération vers de nouveaux secteurs tels que le développement vert et l’économie numérique. Ces efforts contribueront à créer de nouveaux moteurs de croissance pour une coopération substantielle et mutuellement bénéfique.

Il a également plaidé pour l’intensification des échanges culturels, touristiques, éducatifs et artistiques, ainsi que pour la mise en œuvre conjointe d’activités de rapprochement entre populations, notamment entre les jeunes générations, afin de consolider et d’approfondir le partenariat de coopération stratégique intégrale Chine - Vietnam, au bénéfice concret des localités et des peuples des deux pays.

